Traffik contro la polizia | poi precisa | ' Ce l' ho solo con il Commissariato Esquilino'

(Di martedì 22 gennaio 2019) Continua a far parlare di sé il giovane trapper capitolino. Nella serata di ieri il ragazzo ha diffuso tramite la sua popolare pagina Instagram – conta infatti oltre 46.000 followers, in continua e costante crescita – alcune stories in cui ha manifestato un punto di vista a dir poco critico, e allo stesso tempo spavaldo, nei confronti delle forze dell'ordine.si è focalizzato in particolar modo sugli agenti deldi Roma, che, stando alle sue dichiarazioni, sarebbero i principali responsabili del suo arresto, avvenuto l'anno scorso, circostanza che lo ha costretto tra carcere e arresti domiciliari per diversi mesi, ma allo stesso tempo ha innegabilmente amplificato la sua popolarità....