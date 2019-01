Napoli | ecco il mini abbonamento per le prossime nove gare al San Paolo

Napoli - Barella non si molla : rilancio di De Laurentiis. Ecco l’offerta : Napoli Barella – Il mercato di gennaio entra nel vivo e il Napoli vuole essere il protagonista della rincorsa scudetto con la Juventus, ora, distante a 9 punti. Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, è da tempo nel mirino della SSC Napoli. Piace a Giuntoli e a tutta la dirigenza partenopea, essendo anche fra i migliori per rendimento della stagione in […] L'articolo Napoli, Barella non si molla: rilancio di De Laurentiis. Ecco ...

Napoli-Lazio - ecco perché non c'è il rosso ad Acerbi - : Non è stata una serata felice per Gianluca Rocchi, arbitro di Napoli-Lazio. Nel post gara Simone Inzaghi, pur con toni pacati, ha messo nel mirino la direzione di gara per l'espulsione di Acerbi, ...

Serie A - Napoli-Lazio : ecco dove vedere la gara in Tv e in streaming : Già alla prima giornata del girone di ritorno il calendario propone una gara più che interessante per la lotta alla Champions: al San Paolo si sfidano infatti Napoli e Lazio, entrambe intenzionate a uscire dal campo con un risultato positivo per insidiare le “rivali”. Gli azzurri hanno l’occasione di allungare il vantaggio che li separa […] L'articolo Serie A, Napoli-Lazio: ecco dove vedere la gara in Tv e in streaming è ...

Napoli - Rog ai saluti : andrà via in prestito. Ecco le interessate : Napoli ROG – Sembra essere finita, almeno per questa stagione, l’avventura di Rog in maglia azzurra. Il talento, classe 1995, ha richiesto di andare a giocare altrove, anche per convincere nella prossima stagione Carlo Ancelotti di meritare la maglia del Napoli. Il croato andrà via in prestito dopo la partita con la Lazio. In quell’occasione […] L'articolo Napoli, Rog ai saluti: andrà via in prestito. Ecco le interessate ...

Racket a Napoli - ecco il tariffario : pagano anche le bancarelle : Più che un?onda è uno tsunami. Il Racket, soprattutto nelle zone del centro storico, è una marea nera, potente e inarrestabile alla quale nessuno può sottrarsi. Dal...

Racket a Napoli - ecco il tariffario : pagano anche le bancarelle : Più che un'onda è uno tsunami. Il Racket, soprattutto nelle zone del centro storico, è una marea nera, potente e inarrestabile alla quale nessuno può sottrarsi. Dal salumiere al garagista, dal ...

Sorbillo - ecco l'attentatore mentre piazza la bomba nella storica pizzeria di Napoli : di Giuseppe Crimaldi Di certezze, al momento, ce n'è una sola, ed è quella plasticamente rappresentata dalle immagini registrate da alcuni sistemi di videosorveglianza all'altezza del civico 32 di via ...

Coppa Italia - ecco il programma - Milan-Napoli il 29 gennaio alle 20.45 : Completato il quadro delle otto migliori di Coppa Italia 2018-2019, la Lega Serie A ha ufficializzato date e orari dei quarti di finale del torneo. Gare in casa per le due milanesi. Il big match Milan-Napoli aprirà le danze al Meazza martedì 29 gennaio alle 20.45, poi il 30 gennaio andranno in scena Fiorentina-Roma (ore 17.30) eAtalanta-Juve (20.45). Inter-Lazio chiuderà invece i quarti il 31 gennaio alle 21. Milan e Napoli si affronteranno ...

Napoli-Lazio streaming live - ecco dove e come vedere il match : Napoli Lazio streaming live , ecco dove e come vederla ecco gli highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Diretta Napoli Lazio live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match live La sfida tra Napoli-Lazio sarà trasmessa su Sky Sport(canale 202) e Sky Sport 251 e, dunque, potrà essere seguita in streaming […] L'articolo Napoli-Lazio streaming live, ecco dove e come vedere il match proviene da Serie A News ...

Ecco chi è Lobotka - il calciatore ad un passo dal Napoli : Stanislav Lobotka è un calciatore slovacco, centrocampista del Celta Vigo e della nazionale slovacca. Nella stagione 2011-2012 gioca 5 partite nella massima serie slovacca con il Trencín. Nella stagione successiva è titolare, giocando 31 partite. Nel 2013 passa all’Ajax, giocando con la squadra riserve. Nel 2013, con la Nazionale Under-21, gioca alcune partite di qualificazione agli Europei di categoria. Adesso è ad un passo dal ...

Infortunio Hamsik - ecco quando rientrerà il centrocampista del Napoli : Infortunio Hamsik – La stagione va avanti e quella del Napoli sta entrando nel pieno. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Sassuolo e l’attesa del prossimo match interno, in campionato, contro la Lazio, gli azzurri e Carlo Ancelotti stanno facendo i conti con un infortunato Marek Hamsik. Il centrocampista slovacco è uscito dolorante […] L'articolo Infortunio Hamsik, ecco quando rientrerà il centrocampista del Napoli ...

Live Napoli-Sassuolo 0-0 Ospina in porta - riecco Koulibaly : Il Napoli, che ha vinto la Coppa Italia per ben 5 volte nella propria storia, fa il suo esordio stagionale nella competizione quest'oggi al San Paolo contro il Sassuolo, che ha in precedenza...

Ecco chi è Lozano - il Napoli prepara il colpaccio : Hirving Rodrigo Lozano Bahena (Città del Messico, 30 luglio 1995) è un calciatore messicano, ala del PSV e della Nazionale messicana. Considerato uno dei maggiori prospetti del calcio mondiale, è un’ala sinistra ambidestra caratterizzata da grande rapidità e abilità negli inserimenti. La sua principale dote è la progressione palla al piede. È noto ai più con il suo soprannome “El Chucky”. Ha esordito nella massima serie ...