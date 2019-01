Maluma con le stampelle su Instagram | il cantante è stato operato

Blastingnews

: Maluma con le stampelle: ecco cosa gli è successo - Fr4ncyTUrry : Maluma con le stampelle: ecco cosa gli è successo - StraNotizie : Maluma con le stampelle: ecco cosa gli è successo - iriidilips : No ma me gusta mucho Maluma soñé de nuevo con el jsjsjsjsjsjs -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) I fan dida qualche giorno avevano notato che nelle foto che ilpubblicava su, appariva con delle. Inutile dire che in molti hanno provato a chiedere spiegazioni al, preoccupati per le sue condizioni di salute anche se in un primo momentoha preferito restare in silenzio, salvo poi raccontare tutto nel corso delle ultime ore.La verità disulle: ‘Sono’ E così a distanza di qualche giorno da quelle foto che avevano fatto preoccupare i tantissimi fan del, ecco cheha scelto di fare chiarezza in prima persona, postando un messaggio nella sezione ‘Stories’ del suo profiloper prima cosa ha voluto ringraziare i tantissimi fan che in queste settimane gli hanno dato un grandissimo sostegno dal punto di vista morale, con i loro messaggi postati sui social.A quel punto, poi, ...