: Shutdown, Trump propone un 'compromesso' ma i democratici rifiutano - eziomauro : Shutdown, Trump propone un 'compromesso' ma i democratici rifiutano - repubblica : Shutdown, Trump propone un 'compromesso' ma i democratici rifiutano [news aggiornata alle 23:09] - Cascavel47 : Shutdown, il compromesso di Trump: protezione “a tempo” per i dreamers ma subito fondi per costruire il Muro… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Concessioni temporanee ai migranti che rischiano la deportazione dagli Stati Uniti, in cambio del finanziamento di 5,7 miliardi di dollari per la costruzione del Muro con il Messico. E’ questa la proposta che Donaldha fatto in un discorso dalla Casa Bianca per uscire dallo stallo sullo– giunto ormai al 29esimo giorno. La risposta dei democratici è arrivata ancor prima cheparlasse. L’offerta del presidente è stata dichiarata “inaccettabile”. Non solo. Le concessioni chesi è detto pronto a fare per gli “undocumented migrants” sono state criticate da molti dei suoi più accesi sostenitori. Alla fine il presidente non ha ottenuto alcun risultato e rischia di alienare una parte importante del suo consenso.si è deciso a parlare dalla Casa Bianca sulla spinta di diversi sondaggi, che mostrano come la maggioranza degli americani ritenga proprio il ...