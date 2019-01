Sci – 36° Skiri Trophy XCountry | tutti i risultati delle gare disputate in Val di Fiemme

sportfair

: MUCO Sciarpa Cappello Caldo Donna/Uomo / Bambino/Ragazzo / Ragazza Inverno/Autunno Sci all'aperto 9,00€ 13,98€ (-3… - offertegiorno : MUCO Sciarpa Cappello Caldo Donna/Uomo / Bambino/Ragazzo / Ragazza Inverno/Autunno Sci all'aperto 9,00€ 13,98€ (-3… - gianron59 : Oggi Sellaronda 36 km di sci - Interista100 : SALTO CON GLI SCI COPPA DEL MONDO UOMINI 10.VAL DI FIEMME QUALIFICAZIONE GARA 1 36.ALEX INSAM 104.7 (112.… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Di Centa e Paruzzi ”lanciano i friulani, ma alloc’è anche Biondini Temperature sotto zero ideali per la neve, oggi in Val di, un bel cielo terso e sole caldo per i partecipanti alla seconda giornata del 36°, animata da Ragazzi e Allievi sulle piste iridate di Lago di Tesero.Un’autentica invasione di colori e “scoiattoli” sugli sci stretti, con tifo vivace etecnici di ottimo livello per entrambe le categorie, e vera esaltazione dello slogan “Joy of Moving” dell’importante partner dello, Kinder + Sport.Per gli organizzatori del GS Castello un altro bel goal, con complimenti da parte di, del resto 1300 concorrenti di 11 nazioni tra cui Australia, Brasile e Argentina sono davvero un bel riconoscimento.Di solito gli stranieri, soprattutto sloveni e croati, lasciano il segno in queste ...