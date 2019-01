Sale rosa dell' Himalaya | nutrizionisti svelano il bluff | «Impuro e costa il doppio»

Sale rosa dell’Himalaya - l’esperto sfata un mito : “Non apporta benefici ed è impuro - ecco tutta la verità” : Il Sale rosa dell’Himalaya non ha proprietà benefiche per la salute, anzi sarebbe impuro rispetto a quello marino, ma viene fatto pagare il doppio. La doccia fredda che sfata uno dei tanti nuovi miti a tavola arriva dal nutrizionista Andrea Ghiselli, dirigente del Centro di Ricerca Crea-Alimenti e nutrizione. “Questo Sale deve la sua colorazione a delle impurità di alcuni minerali come il ferro, lo zinco, il magnesio e il calcio e ...