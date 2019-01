La moviola | Belotti-Olsen | restano i dubbi Magnani su Politano | non è rigore

moviola : Juve - che rischi su Zaza e Belotti! : Abisso, il rigore pure senza VAR. Icardi, sì: offside Partita in linea con le aspettative per il palermitano Rosario Abisso: si perde , forse poteva essere visto anche live, il tocco di braccio di ...

Torino-Juve - la moviola : giusto il rigore su Mandzukic. Belotti-Matuidi - restano i dubbi : Ecco la moviola di Torino-Juve ntus, terminata 1-0 in favore dei bianconeri con rigore trasformato nel secondo tempo da Cristiano Ronaldo. Al 27' è corretta l'ammonizione di Zaza che in scivolata su ...

Torino-Juve - la moviola della Gazzetta : dubbi Matuidi-Belotti - netto il penalty su Mandzukic : Polemiche arbitrali Torino-Juve 0-1, il Derby della Mole è terminato con un po’ di polemiche arbitrali (soprattutto da parte del tecnico Mazzarri) per alcuni episodi dubbi in entrambe le aree di rigore. Secondo l’allenatore del Toro, Mazzoleni non avrebbe visto due calci di rigore per i suoi. La moviola della Gazzetta dello Sport, a cura di Alessandro Catapano, prova a rileggere le situazioni più controverse, compreso il penalty ...