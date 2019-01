Boxe | Manny Pacquiao infinito | Campione del Mondo WBA dei welter a 40 anni | Broner

Boxe : chi è Adrien Broner - l’uomo che contende la cintura WBA a Manny Pacquiao : 29 anni, un record di 33 vittorie (24 per KO, 9 ai punti), 3 sconfitte (tutte per decisione), un pareggio e un no contest. Se dovessimo parlare di Adrien Broner in maniera stringata, basterebbero questi dati statistici sulla sua persona e sul suo bilancio da professionista. Andiamo, invece, a scoprire qualcosa di più The Problem (anche se non è il suo unico soprannome: durante la sua carriera sono spuntati Lil Brother, The Can Man e About ...

Boxe - Manny Pacquiao torna sul ring e difende il Mondiale WBA dei welter. Adrian Broner cerca l’impresa : Manny Pacquiao contro Adrian Broner, il primo big match del 2019 per quanto riguarda la Boxe. L’anno incomincia con il botto, sabato 19 gennaio andrà in scena l’attesissimo confronto che vale il Mondiale WBA dei pesi welter: da una parte il 40enne filippino detentore della cintura, dall’altra il 29enne statunitense che vuole realizzare l’impresa. Alla MGM Arena di Las Vegas (USA) si disputerà un confronto che si ...

Boxe - Manny Pacquiao non si ferma a 40 anni : “Voglio battere Adrien Broner per ko” : A 40 anni il Boxer tailandese Manny Pacquiao è pronto a dare ancora spettacolo sul ring. Il 19 gennaio il campione iridato in otto differenti classi di peso affronterà a Las Vegas il 29enne statunitense Adrien Broner con un chiaro obiettivo: vincere per ko. Queste sono infatti state le sue parole riguardo al match, riportate da Marca: “Non sto facendo un pronostico, ma il mio obiettivo è quelli di battere Broner per ko. Avevo dimenticato quanto ...