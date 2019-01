Giustizia | Forza Italia rilancia cavallo battaglia su separazione carriere dei magistrati

ilfogliettone

: Chiediamo con forza le #dimissioni di @AlfonsoBonafede da Ministro della Giustizia dopo l’infamia del video su arre… - eleonoraforenza : Chiediamo con forza le #dimissioni di @AlfonsoBonafede da Ministro della Giustizia dopo l’infamia del video su arre… - rampi : A Milano per far vivere @RadioRadicale e il @PartitoRadicale per difendere e dare forza ai pilastri della democr… - JPetaccia : @mara_carfagna @forza_italia @berlusconi Forse volevi dire 25 anni di danni all’Italia,dalla parte della giustizia… -

(Di sabato 19 gennaio 2019)'rispolvera' eun suo storicodi: ladelledei. A riproporre il tema e' il deputato Francesco Paolo Sisto che ha chiesto la calendarizzazione in commissione Affari costituzionali della Camera della proposta di legge di riforma della Carta di iniziativa popolare, gia' presentata nella scorsa legislatura e automaticamente riproposta all'avvio di quella in corso. "Ho chiesto alla presidenza della commissione Affari costituzionali, di cui sono componente e capogruppo per, l'immediata calendarizzazione della proposta di legge di iniziativa popolare, a cura delle Camere Penali, sulladelle", riferisce lo stesso Sisto, che spiega: "Il provvedimento e' stato posto in quota opposizione per garantirne una rapida trattazione. La mia richiesta e' stata accolta. Auspichiamo percio' un iter ...