Con Mission Winnow Ducati lancia la sfida per il mondiale 2019 di MotoGP

L'ex Br Alvaro LojaCono : "L'Italia non ha mai chiesto la mia estradizione. Forse non vogliono intromissioni nel caso Moro" : "Forse l'Italia non ha voluto che uno stato straniero mettesse il naso nel processo Moro". Dopo quasi 20 anni di silenzio torno a farsi sentire Alvaro Lojacono, ex Br condannato per l'agguato di via Fani, e - in un'intervista a Ticinoonline/20minuti - spiega perché, secondo lui, l'Italia non ha mai chiesto la sua estradizione. La sua è un'ipotesi ma, "sarebbe comprensibile", aggiunge. In ogni caso Lojacono, diventato cittadino ...

La missione di Mattarella per provare a ricucire Con gli alleati europei : Con quelle facce un po' così, quelle dei populisti, sovranisti e in fondo anti-Ue che ora governano l'Italia, non sarà per niente facile riagganciare il "gruppo di testa". Il duo Germania-Francia pedala in solitaria, tra qualche giorno ad Aquisgrana firmerà un nuovo trattato bilaterale di cooperazione e integrazione, quindi ecco che scende in campo il volto eurorassicurante di Sergio Mattarella nel tentativo di ridurre le distanze e rimuovere le ...

M5s Europa : “Commissione Ue Conferma stipendi record. Al presidente 27mila euro al mese”. Di Battista : “Osceni. Tagliarli” : Tagliare gli stipendi dei commissari europei. È quello che chiedono gli europarlamenti del Movimento 5 stelle. Una richiesta alla quale si associa Alessandro Di Battista, con un post su facebook: “Giorno dopo giorno stiamo individuando inaccettabili sprechi da parte delle Istituzioni europee, le stesse che, oltretutto, hanno sempre guardato gli italiani dall’alto verso il basso. É ora di finirla con queste oscenità!“, scrive ...

'1/o trofeo Con Juve - missione compiuta' : ANSA, - TORINO, 17 GEN - "Contento per il mio primo trofeo con la Juventus". Cristiano Ronaldo festeggia sui social il successo in Supercoppa, arrivato proprio grazie a un suo gol contro il Milan. "...

'1/o trofeo Con Juve - missione compiuta' : ANSA, - TORINO, 17 GEN - "Contento per il mio primo trofeo con la Juventus". Cristiano Ronaldo festeggia sui social il successo in Supercoppa, arrivato proprio grazie a un suo gol contro il Milan. "...

Perez Contro la Var - possibili dimissioni dalla Federazione per il presidente del Real : Nelle ultime ore si sta diffondendo la notizia che Florentino Perez, presidente del Real Madrid, potrebbe rinunciare al suo incarico di membro del direttivo della Federazione spagnola alla luce di svariati problemi dovuti alla Var anche se nulla è ancora ufficiale. È chiaro, ormai, che in casa Real ci sia insoddisfazione nei confronti dell'organo che gestisce il video arbitraggio soprattutto per il suo responsabile, l'ex arbitro Clos ...

Spazio : Luca Parmitano si prepara alla missione “Beyond” Con la realtà virtuale : Luca Parmitano, astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea si sta addestrando con la realtà virtuale in vista della missione Beyond, che avrà inizio a luglio di quest’anno. AstroLuca è al lavoro nel Virtual Reality Laboratory del Johnson Space Center della NASA, a Star City vicino a Mosca, e all’European Astronaut Center di Colonia, per prepararsi alla missione di sei mesi. Parmitano partirà alla volta della ISS con ...

Iniziativa abitazioni accessibili - commissione per Controprogetto : ... indica una nota odierna dei servizi parlamentari, reputa eccessive le richieste formulate dall'Iniziativa e sostiene che la politica dell'alloggio adottata finora - orientata all'economia di mercato ...

Battisti dal carcere - prime ammissioni : 'Non sono innocente - ma non ho commesso quello che mi attribuisCono' : Dal carcere di Oristano dove ha iniziato a scontare l'ergastolo, Battisti dichiara: 'sono malato, sono cambiato, non sono innocente ma non ho commesso quello che mi attribuiscono' . Ancora polemiche ...

Referendum propositivo - primo via libera in commissione. Pd - Forza Italia e Fdi Contrari : “In Aula sarà battaglia” : primo via libera della commissione Affari costituzionali della Camera al ddl sul Referendum propositivo. Il testo di riforma costituzionale andrà in Aula a Montecitorio il 16 gennaio. A favore del testo hanno votato M5s e Lega, contro Pd, Forza Italia e Fdi. Non hanno invece partecipato al voto Leu (con Roberto Speranza) e +Europa (con Riccardo Magi) che hanno dichiarato di voler tenere aperto il dialogo, ma chiedono modifiche ...

Brexit - per Theresa May il 'giorno più lungo' : «No dimissioni anche in caso di sConfitta» : Servono 318 voti al primo ministro inglese Theresa May per portare a casa l'accordo sulla Brexit. Il voto in programma martedì sera alla Camera dei comuni a Londra è un momento storico, ma l'esito più ...

Tav - Marcucci : “Basta nasCondersi dietro commissioni fatte ad hoc”. Poi Pd grida “vergogna” - ma La Russa : “Voi vergognosi” : Dopo la conferenza dei capigruppo a Palazzo Madama, il Pd, per bocca di Andrea Marcucci, chiede di discutere e votare la propria mozione in favore della Tav giovedì 17. Ma in fase di votazione, M5s e Lega si oppongono. A quel punto dai banchi dei dem si levano le grida di “vergogna” che il presidente di turno, Ignazio La Russa, liquida seccamente: “Il voto non è mai una vergogna. gridare che lo è, semmai, è vergognoso”. ...

Giuseppe Conte - "missione migranti". A caccia di voti per Luigi Di Maio : "O fate così o crolla l'Europa" : La "missione europea" di Giuseppe Conte? Trovare voti per il Movimento 5 Stelle. Il premier, sempre più sfacciatamente pendente verso il lato grillino del governo, lunedì ha incontrato il Commissario Ue alla Migrazione Dimitris Avramopoulos insieme al ministro degli Interni Matteo Salvini ed entramb

Brexit - May affronta il voto a Westmister Dimissioni - sfiducia - nuova mozione entro tre giorni : gli scenari in caso di sConfitta : L’ennesima giornata di negoziati non sembra aver sortito l’effetto sperato: a meno di sorprese dell’ultima ora, Theresa May non ha convinto i Tory ribelli, gli alleati e le opposizioni sulla bontà dell’accordo raggiunto con l’Ue per la Brexit. Ieri alla Camera dei Comuni la premier ha cercato di portare dalla sua parte gli scettici spiegando che Bruxelles ha dato rassicurazioni con “valore legale” sulla ...