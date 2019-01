Europa | Alpi Marittime e scuole della Valle Gesso insieme per la difesa dello stambecco

Sci alpino - Coppa Europa discesa Val di Fassa 2019 : fantastico trionfo di Nadia Delago. Decima Roberta Melesi : Nadia Delago cala il tris. La più piccola tra le due sorelle (Nicol era impegnata oggi in Coppa del Mondo a Cortina) ha vinto la discesa libera di Coppa Europa in Val di Fassa. Si tratta della terza vittoria stagionale per l’altoatesina, che nella prima discesa di giovedì sulla pista La Volata aveva chiuso al secondo posto. Un prova sublime quello della giovane azzurra, che ha vinto con 56 centesimi di vantaggio sulla svizzera Juliana ...

Sci alpino – Coppa Europa : Nadia Delago pazzesca - splendido successo in Val di Fassa : pazzesca Nadia: Delago Jr trionfa anche in Val di Fassa, terzo successo in discesa in Coppa Europa Adesso è evidente: l’Italia ha un talento straordinario da coltivare in casa. Nadia Delago, la più piccola delle due sorelle sciatrici della Nazionale, trionfa ancora in Coppa Europa, per la terza volta in stagione. Dopo il secondo posto di giovedì nella prima discesa sulla pista La Volata, dove a febbraio si terranno i Mondiali ...

Sci alpino - Coppa Europa : Nadia Delago seconda nella discesa in Val di Fassa : L'austriaca, che ha già esordito in Coppa del mondo nel 2015, ha chiuso con il tempo di 1'23 46 mettendosi alle spalle la gardenese e Juliana Suter, praticamente le migliori della specialità in ...

Sci alpino – Coppa Europa : Nadia Delago seconda nella discesa in Val di Fassa : Nadia Delago sale ancora sul podio in Coppa Europa: è seconda nella prima discesa in Val di Fassa Già se vinci due gare consecutive sulla stessa pista non può essere un caso. Ma se a distanza di un mese sali ancora sul podio, significa che il tuo livello è alto. Molto alto. Nadia Delago è seconda nella discesa in Val di Fassa: sulla pista La Volata, dove si terranno i Mondiali junior di sci alpino, l’azzurra chiude a 68 ...

Sci alpino - Coppa Europa Val di Fassa 2019 : Elisabeth Reisinger vince la discesa libera davanti a una ottima Nadia Delago : L’austriaca Elisabeth Reisinger ha vinto la discesa libera della Val di Fassa, valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019. La seconda della classifica generale ha dominato la prova odierna con il tempo di 1:23.46, staccando di 68 centesimi la nostra Nadia Delago che conferma, ancora una volta, di essere davvero in crescita nelle discipline veloci. Completa il podio la svizzera Juliana Suter a 88. Quarta posizione per un’altra ...

Sci alpino – Coppa Europa - quarto posto per Maurberger dopo la 1ª manche del gigante di Plan de Corones : Coppa Europa, Maurberger quarto dopo la prima manche del gigante di Plan de Corones: è a un centesimo dal podio Simon Maurberger è quarto al termine della prima manche del gigante di Coppa Europa in corso a Plan de Corones. Sulla Erta l’azzurro leader della classifica generale e reduce dai due trionfi in slalom in Val Cenis, ha chiuso a 73 centesimi dal norvegese Lucas Braathen, tra i migliori specialisti della competizione che con ...

Sci Alpino – Coppa Europa : Nadia Delago prima nella discesa della Val di Fassa : Nadia Delago continua ad andare forte in Coppa Europa: è suo il miglior tempo nella prima prova di discesa in Val di Fassa L’esordio in Coppa del mondo di Nadia Delago è sfumato la settimana scorsa per colpa delle cattive condizioni meteo che hanno costretto gli organizzatori a cancellare la tappa austriaca. Così la sorella minore di Nicol continua ad andare forte in Coppa Europa per poter di nuovo vivere il sogno di un duello ...

Sci alpino – Coppa Europa : Karoline Pichler a Courmayer per preparare i giganti di Zinal : Karoline Pichler a Courmayer con altre cinque compagne di Coppa Europa: si preparano per i due giganti di Zinal Dopo la grande prestazione di Plan de Corones, dove ha centrato il suo miglior risultato in carriera con il 16° posto in gigante, Karoline Pichler riprende la preparazione a Courmayer insieme alle compagne di squadra che come lei hanno gareggiato sulla Erta, cioè Luisa Bertani, Lara Della Mea e Laura Pirovano e lì troveranno ...

Sci alpino – Coppa Europa : condizioni meteo ancora critiche a Reiteralm - cancellato anche lo slalom : Il meteo non dà tregua a Reiteralm: dopo il gigante, cancellato anche lo slalom di Coppa Europa Niente da fare a Reiteralm. Le cattive condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori a cancellare la seconda gara consecutiva in programma nella località austriaca. Dopo il gigante di lunedì, dunque, anche lo slalom non sarà disputato. Nella start list non c’era il leader della classifica generale, l’azzurro Simon Maurberger, ...

Sci alpino – Coppa Europa : brutte condizioni meteo a Reiteralm - cancellato il gigante maschile : Altra gara di Coppa Europa cancellata per le cattive condizioni meteo: a Reiteralm niente gigante Altra gara di Coppa Europa cancellata per le cattive condizioni meteo. Dopo la discesa di Wengen di sabato, anche il gigante di Reiteralm previsto stamattina (lunedì 14 gennaio) non si è potuto disputare. Nella start list non c’era Simon Maurberger, l’azzurro leader della classifica generale che ha partecipato nel weekend alle gare ...

Allerta Meteo - nuova devastante tempesta di neve sulle Alpi settentrionali : rischio valanghe altissimo in Austria e Svizzera - poi altra irruzione artica in Europa dal 14 Gennaio [MAPPE] : 1/18 ...

Sci alpino – Coppa Europa : la discesa di Wengen nel segno di Mattia Casse : È un’Italia che vola in Coppa Europa: Casse vince la discesa di Wengen, Cazzaniga ad un passo dal podio È un’Italia sempre più trionfale nella Coppa Europa maschile di sci alpino. Nella discesa di Wengen, in Svizzera, Mattia Casse centra il quinto successo stagionale per la nostra Nazionale dopo quello di Alex Vinatzer nello slalom di Levi e i tre di Simon Maurberger tra il gigante di Funesdalen e i due slalom di Val ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Mattia Casse vince la discesa libera di Wengen - quarto Davide Cazzaniga : Mattia Casse ha vinto la discesa libera di Wengen, Svizzera, valevole per la Coppa Europa 2019 di sci alpino. Lo sciatore nato a Moncalieri, dopo aver fatto segnare ieri il miglior tempo in prova, ha centrato il suo quinto successo in carriera in questa competizione, facendo sua la pista del Lauberhorn. Il classe 1990 ha completato la sua discesa con il tempo di 1:29.78, precedendo l’austriaco Christopher Neumayer di 13 centesimi e il ...

Sci alpino – Coppa Europa : Mattia Casse è il migliore nella prova di Wengen : Mattia Casse, dimostrazione di forza in Coppa Europa: suo il miglior tempo nella prova di discesa a Wengen Dimostrazione di forza di Mattia Casse nella prova di discesa di Coppa Europa disputata Wengen, in Svizzera. L’azzurro, finito tra i primi 30 nelle ultime quattro gare di Coppa del mondo disputate (discesa e superG in Val Gardena e a Bormio), è arrivato al traguardo in 1’31″91 stabilendo il miglior tempo davanti ...