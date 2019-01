Visita fiscale Inps | assenza per fisioterapia | cosa succede

termometropolitico

: @PosteNews @Agenzia_Ansa anticorruzione?... è mi sapete spiegare come mai nelle poste italiote.. ci sono persone am… - 97Francesco16 : @PosteNews @Agenzia_Ansa anticorruzione?... è mi sapete spiegare come mai nelle poste italiote.. ci sono persone am… - Silvio_KOTM : @Biancanevermind beh, si può sempre trovare il modo di mandargli la visita fiscale... poi vedi come ridono... - insindacabili : Visita fiscale Inps di controllo 2019 -

(Di giovedì 17 gennaio 2019)per, come agire Il lavoratore dipendente pubblico o privato che si assenta per malattia ha l’obbligo di farsi trovare al proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità per la. Tale principio è stato ribadito più volte, anche dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 64/2017. “La permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo costituisce non già un onere, bensì un obbligo per il lavoratore ammalato”. L’, infatti, rende impossibile il controllo medico e integra un inadempimento “sia nei confronti dell’istituto previdenziale, sia nei confronti del datore di lavoro”. Quest’ultimo è infatti interessato ad essere aggiornato sulla effettiva sussistenza della causa che impedisce la prestazione ...