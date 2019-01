Oroscopo settimanale 21-27 gennaio | importanti decisioni per Cancro | Gemelli irrequieto

Detto Fatto - Oroscopo settimanale : le previsioni di Mauro Perfetti : oroscopo della settimana: previsioni dal 14 al 20 gennaio di Mauro Perfetti a Detto Fatto Come ogni lunedì, immancabile anche oggi, 14 gennaio 2019, lo spazio dedicato all’astrologia in quel di Detto Fatto, dove Mauro Perfetti ha svelato le sue previsioni settimanali dell’oroscopo, legate ai giorni compresi tra oggi e domenica 20. Nella seguitissima trasmissione pomeridiana di Rai2 dedicata ai tutorial e condotta da Bianca Guaccero, ...

Oroscopo settimanale fino al 20 gennaio : serenità per Vergine - buone notizie per Sagittario : Sarà una settimana all'insegna delle buone notizie per alcuni segni zodiacali, a partire dall'Ariete che potrà contare sul trio Luna-Marte-Urano nel segno. Per altri, invece, l'Oroscopo del periodo compreso dal 14 al 20 gennaio sarà portatore di problemi in amore o nei rapporti sul lavoro e non solo. Scopriamo di seguito cosa prevedono le previsioni astrologiche dei prossimi giorni segno per segno. Previsioni Oroscopo dall'Ariete alla ...

Oroscopo settimanale Ada Alberti : le previsioni a Mattino 5 : Mattino 5: Oroscopo della settimana di Ada Alberti L’Oroscopo è stato protagonista anche oggi a Mattino 5. Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno chiuso l’appuntamento del lunedì del rotocalco dell’ammiraglia Mediaset con le previsioni sempre attente di Ada Alberti. L’astrologa di Canale5 ha svelato l’Oroscopo settimanale segno per segno, parlando nel dettaglio della sfera affettiva e lavorativa. Il volto ...

Oroscopo settimanale dal 14 al 20 gennaio : soddisfazioni per il Toro - grane per i Pesci : L’Oroscopo della settimana dal 14 al 20 gennaio regala novità entusiasmanti per i vari segni dello zodiaco. Mentre l’amore farà sognare molti segni tra cui Bilancia, Acquario e Ariete, le finanze sembrano incrinarsi per Gemelli e Sagittario. Buone prospettive e progetti che prendono piano piano il via anche per Toro e Capricorno mentre incostanza, stress, e stanchezza daranno una spinta al segno del Cancro. Scopriamo quali sono le previsioni per ...

L'Oroscopo settimanale dal 14 al 20 gennaio : periodo delizioso per Cancro : Inizia una nuova settimana, la quale sarà scandita da numerose belle notizie. Le stelle promettono giornate luminose, non per tutti però. Scopriamo subito che cosa aspettarci nei prossimi giorni leggendo L'oroscopo settimanale dal 14 al 20 gennaio. L'oroscopo della settimana per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine Ariete: durante la settimana riflettete molto e siate strategici. Vi aspettano giorni pieni di incontri e opportunità. Se ...

Oroscopo Branko settimanale : previsioni dal 14 al 18 gennaio : Branko, Oroscopo della settimana prossima: previsioni segni zodiacali Ariete, Toro, Gemelli Come ogni weekend, sveliamo le previsioni dell’Oroscopo di Branko della prossima settimana per tutti i 12 segni zodiacali, con alcune indicazioni generali su lavoro, amore, fortuna, denaro, salute ecc. tratte dalle previsioni dello zodiaco che Branko ha reso note per tutto l’anno, disponibili sul suo nuovo libro dal titolo “Branko 2019 ...

Oroscopo settimanale dal 14 al 20/01 con pagelle : Toro sbanca - 'voto 10' : L'Oroscopo settimanale dal 14 al 20 gennaio 2019 è pronto a dare consigli utili in merito ai prossimi sette giorni in calendario. Curiosi di conoscere il probabile andamento riservato dagli astri per il vostro segno? Certo che sì, dunque, attenzione puntata tutta verso i prossimi sette giorni, come sempre messi sul piatto della positività/negatività dall'Astrologia applicata alla terza settimana dell'attuale mese. Iniziamo subito a dare qualche ...

Oroscopo settimanale dal 4 al 10 febbraio : Leone in primo piano : Nella settimana che va dal 4 al 10 febbraio troviamo Venere, Plutone e Saturno in Capricorno. La Luna viaggerà dall'Acquario all'Ariete. Sole e Mercurio (sino al 9) in Acquario. Nettuno e Mercurio (dal 10) in Pesci. Marte in Toro e Urano retrogrado in Ariete. Giove in Sagittario. Nodo Lunare in Cancro. Oroscopo dal 4 al 10 febbraio: Cancro nostalgico, Leone Top Ariete: umore altalenante e alto rischio di litigi amorosi. Sarà bene che i nativi ...

Oroscopo settimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio : Capricorno e Toro con una marcia in più : In questa settimana che va dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019 troviamo Giove e Venere in Sagittario. Sole e Mercurio in Acquario. Marte in Toro ed Urano in Ariete. Saturno e Plutone in Capricorno. La Luna farà la spola dalla Vergine al Capricorno. Nettuno stabile in Pesci. Nodo Lunare in Cancro dalla terza alla seconda casa. Toro lanciato nei progetti Ariete: il Sole unito ai transiti perlopiù nell'elemento terra potranno minare la serenità dei ...

Oroscopo settimanale 14-20 gennaio : difficoltà lavorative per Cancro - Scorpione sospettoso : Nella settimana dal 14 al 20 gennaio Venere lascerà il Capricorno e si sposterà sul segno dell'Acquario. L'amore andrà bene per i segni d'aria. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: molti nati sotto il segno dell'Ariete nell'ultimo periodo non hanno fatto altro che litigare con il proprio partner. A partire dalla nuova settimana però, Venere tornerà ad essere nel vostro segno e le ...

Oroscopo 2019 settimanale : previsioni Mauro Perfetti a Detto Fatto : Oroscopo prima settimana 2019: a Detto Fatto le previsioni di Mauro Perfetti Come ogni lunedì anche oggi, 7 gennaio 2019, non sono mancate le previsioni settimanali dell’Oroscopo di Mauro Perfetti a Detto Fatto. Nel programma pomeridiano di Rai2 dedicato ai tutorial l’astrologo, ospite della padrona di casa Bianca Guaccero, nella puntata di oggi ha infatti reso note le sue previsioni dell’Oroscopo di questa settimana per tutti ...

Oroscopo settimanale 7-13 gennaio : Pesci romantico - nostalgia per Ariete : L’Oroscopo della settimana dal 7 al 13 gennaio 2019 promette nuovi inizi per molti segni ma anche nostalgia per le vacanze appena finite. Progetti in vista per Toro, Acquario e Capricorno, indecisioni e opportunità per Scorpione, Ariete e Sagittario. Spazio al romanticismo per Cancro e Pesci mentre dovranno fare attenzione al portafoglio Leone e Bilancia. Scopriamo le previsioni per la prossima settimana. Tanti progetti per il Toro L’Oroscopo ...

Oroscopo settimanale dal 21 al 27 gennaio : Acquario il migliore - Pesci il peggiore : In questi 7 giorni, dal 21 al 27 gennaio 2019, troviamo Marte ed Urano retrogrado in Ariete. Plutone, Mercurio (sino al 23) e Saturno nel segno di Capricorno. Nettuno in Pesci. La Luna danzerà dai gradi del Leone sino allo Scorpione nel week-end. Il Sole e Mercurio (dal 24) in Acquario. Nodo Lunare in Cancro nella terza casa. Di seguito le previsioni di tutti i segni. Ariete disorganizzato Ariete: la settimana comincerà in maniera energica e ...

Oroscopo settimanale dal 7 al 13 gennaio : la classifica della settimana sorride all'Ariete : L'Oroscopo settimanale dal 7 al 13 gennaio 2019 è pronto a dare le giuste indicazioni (si spera) in merito a come saranno i prossimi sette giorni in calendario. In osservazione quest'oggi, la parte interessante la seconda settimana del corrente mese, analizzata in modo approfondito relativamente ai segni della prima metà dello zodiaco. Ansiosi di scoprire la classifica con i voti e le stelline giornaliere? Mettiamo immediatamente in evidenza i ...