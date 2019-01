Manchester United | Scholes attacca Mourinho | ' Ha organizzato perfettamente il suo addio'

Il Manchester United non molla Under : Il Manchester United non ha mollato Cengiz Under. Secondo il Corriere dello Sport in tutte le ultime gare della Roma osservatori dei Red Devils erano presenti allo stadio per visionarlo.

Inter - a giugno Perisic potrebbe essere ceduto al Manchester United (RUMORS) : In casa Inter la testa è rivolta al prossimo impegno di campionato, che vedrà i nerazzurri impegnati in casa, allo stadio Meazza, contro il Sassuolo alle ore 20:30, a porte chiuse per i fatti di Inter-Napoli. Gara importante per entrambe le squadre visto che i padroni di casa vogliono tenere il passo del Napoli secondo, mentre gli ospiti vogliono tornare in lotta per un piazzamento europeo. La dirigenza nerazzurra, intanto, sta lavorando già per ...

Solskjaer - frecciata a Mourinho : 'Manchester United offensivo - non stupido' : Da quando è arrivato sulla panchina dello United, Ole Gunnar Solskjaer non ha sbagliato niente. Vittorie, gol, bel gioco. Insomma, ad Old Trafford sembra di essere tornati indietro, quando sulla ...

ESPN : «Cengiz Under - anche il Manchester United sul turco» : ROMA - Non solo Arsenal, Tottenham e Bayern Monaco su Cengiz Under . In corsa per il turco ci sarebbe anche il Manchester United . QUANTE PRETENDENTI PER Under - L'esterno offensivo non lascerà la ...

Josè Mourinho - pioggia di soldi dopo l'esonero dal Manchester United : quanto lo pagheranno per parlare : pioggia di soldi per Josè Mourinho. Il tecnico portoghese, di fresco esonerato dal Manchester United, verrà pagato per fare quello che gli è riuscito meglio negli ultimi 12 mesi: parlare. Lo Special One infatti sarà il nuovo commentatore televisivo delle partite di Coppa d'Asia e di Premier League p

Pepito Rossi-Manchester United : le immagini esclusive degli allenamenti coi Red Devils. VIDEO : Il sorriso è quello di chi sembra davvero essere tornato a casa. Tante sensazioni positive per Giuseppe Rossi , che dopo essere rimasto svincolato in questa prima parte di stagione potrebbe presto ...

«Il Manchester United su Cengiz Under - quante pretendenti per il turco» : ROMA - Si arricchisce la lista delle pretendenti di Cengiz Under . Ad Arsenal, Tottenham e Bayern Monaco si aggiunge il Manchester United . Lo riporta ESPN che inserisce il turco tra gli obiettivi di ...

L'Inter valuta la cessione di Perisic al Manchester United in estate (RUMORS) : Uno dei giocatori che ha deluso le aspettative in casa Inter in questa prima parte della stagione è l'esterno croato, Ivan Perisic. Reduce da un Mondiale da protagonista con la maglia della propria Nazionale, il giocatore ha offerto spesso prestazioni non all'altezza della sua fama. Diciassette le presenze in campionato, con tre reti messe a segno (contro Torino, Bologna e Chievo Verona) mentre nelle sei partite disputate in Champions League non ...

Tottenham - Aurier fermato per presunta aggressione prima della sfida contro il Manchester United : Vigilia di Tottenham-Manchester United movimentata per il difensore degli Spurs Serge Aurier . Il calciatore ivoriano classe 1992 è stato fermato nella notte che ha preceduto la partita di Premier ...

Colpo di scena in casa Tottenham - Aurier arrestato prima del match con il Manchester United : i motivi : Il giocatore del Tottenham è stato arrestato dalla polizia sabato sera per presunta aggressione nei confronti della sua fidanzata Un’assenza che ha fatto rumore, soprattutto per il silenzio calato intorno alla vicenda. Serge Aurier ha saltato il match tra Tottenham e Manchester United giocato domenica a Wembley per un motivo preciso, rivelato dal Sun e dal Mirror. Secondo i tabloid inglesi, l’ivoriano è stato arrestato dalla ...

Manchester United - Giuseppe Rossi segna e Ferguson lo applaude : Manchester - A Carrington le lancette sono tornate indietro nel tempo: Giuseppe Rossi segna in allenamento e Alex Ferguson applaude. A raccontare il siparietto è Ole Gunnar Solskjaer, ex compagno di ...

Manchester United - Pogba disintegra Mourinho : il francese schietto dopo la vittoria sul Tottenham : Il centrocampista del Manchester United ha parlato dopo la vittoria sugli Spurs, attaccando duramente Mourinho e incensando Solskjaer Sei vittorie consecutive, cinque delle quali in Premier League e una in FA Cup. dopo l’addio di Mourinho, il Manchester United è rinato grazie a Solskjaer, riuscito a riportare la squadra sulla retta via e a rimettere Pogba al centro del gioco dei ‘Red Devils’. AFP/LaPresse Un miglioramento ...

Manchester United - Solskjaer da record : superato anche il mitico Sir Matt Busby : Sei partite alla guida del Manchester United e già un record. D'altra parte ricordiamo bene come Ole Gunnar Solskjaer aveva deciso quella famosa finale di Champions ed è chiaro che essere banale non ...

Premier League : Solskjaer come Busby - vola il Manchester United : ... bello poi l'abbraccio fra i due campioni del mondo. Poi però va in scena De Gea. Chiude nell'uno contro uno su Alli, respinge con un riflesso clamoroso di piede il colpo di testa di Alderweireld e ...