Concerti | Gazzelle | ' Punk Tour' | spostata al Palapartenope la data di Napoli

Nuovi Concerti di Gazzelle per Punk con biglietti in prevendita e l’annuncio della data zero : Si arricchisce il calendario del tour con Nuovi concerti di Gazzelle per il 2019, quelli che ha concepito per il supporto di Punk, suo ultimo disco. Il 27 febbraio è la data scelta per la data zero, che terrà all'RDS Stadium di Rimini, quindi il 6 marzo all'Ex Obihall oggi Tuscany Hall Teatro Di Firenze, quindi il 17 marzo all'I'M - Industrie Musicali di Maglie. I biglietti sono in prevendita in tutti i canali abilitati a cominciare ...