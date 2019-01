Sky: trovato accordo tra Chelsea e Milan per Higuain

ilnapolista

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Ritrova Sarri È un po’ il segreto di Pulcinella. Gonzalolascia ile torna a lavorare con Maurizio Sarri dopo l’annata dei 36 gol e del secondo posto a Napoli. Gianluca Di Marzio a Sky Sport, a Speciale Calciomercato, informa dell’che è statotra ile la Juventus. Ilnon acquisterà, lo prenderà in prestito per sei mesi. E se scattano determinate condizioni – presumibilmente la qualificazione alla Champions, questo lo aggiungiamo noi – i Blues giocheranno un’altra stagione conin prestito.Un prestito di sei mesi più dodici.lascia ildopo appena sei mesi. E va al. Alè costato circa 17 milioni, tra prestito e ingaggio lordo. Per sei mesi, non è male.L'articolo Sky:traperilNapolista.