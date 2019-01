Attentato Nairobi | perché i terroristi di al Shabaab | sconfitti in Somalia | puntano al

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Tutti iresponsabili dell’attacco asono stati uccisi. Lo ha riferito il presidente kenyano, Uhuru Kenyatta, dopo un assedio delle forze di sicurezza durato 20 ore, aggiungendo che le vittime dell’attacco sono salite a 14. Un attacco che richiama alla memoria quello del “Westgate Mall”, sempre a, nel 2013, che costò la vita a 67 persone.Tra il 2006 e il 2007 i militanti di alavevano condotti attacchi principalmente in. Da segnalare solo un attaccoco in Etiopia e nessuno in Kenya. Al contrario, tra il 2008 e il 2015, l’organizzazioneca ha eseguito ben 272 attacchi in Kenya e solo cinque in Etiopia. L’incursione keniota nellameridionale è iniziata dopo il rapimento di due donne spagnole che lavoravano per Medici Senza Frontiere (MSF) nel campo profughi di Dadaab. Il 16 ottobre 2011 le truppe ...