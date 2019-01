Tour Down Under | spettacolare rimonta e vittoria di Elia Viviani nella prima tappa

Classifica Tour Down Under 2019 : Elia Viviani al comando. Jakub Mareczko è terzo : Andiamo a scoprire la Classifica del Tour Down Under 2019, prima corsa del circuito World Tour per quanto riguarda la nuova stagione: al comando dopo la prima tappa c’è Elia Viviani che allo sprint ha dominato in lungo e in largo. Bene in casa Italia anche Jakub Mareczko che è terzo. La graduatoria comunque cambierà drasticamente nell’ultima giornata, con la scalata a Willunga Hill. Classifica Tour Down Under ...

Tour Down Under 2019 : Elia Viviani show nella prima tappa - il campione italiano dominante in volata : È subito il tricolore a sventolare nella prima tappa della corsa che apre il circuito World Tour di ciclismo su strada. Il campione italiano Elia Viviani si impone in volata nella frazione inaugurale del Tour Down Under in terra australiana: sprint come al solito perfetto per il capitano della Deceuninck – Quick Step nella tappa partita da North Adelaide e giunta in quel di Port Adelaide di 129 chilometri completamente pianeggianti. ...

Tour Down Under 2019 : programma - orari e tv. Come vederlo in streaming : Da martedì 15 a domenica 20 gennaio si svolgerà il Tour Down Under 2019, prima corsa WorldTour della stagione. Anche quest’anno nel territorio di Adelaide, nel sud dell’Australia, alcuni tra i più forti corridori del circuito faranno il loro esordio stagionale. Al via troveremo infatti big del calibro di Peter Sagan, Elia Viviani, Caleb Ewan, Richie Porte e Michael Woods. Sono previste sei tappe, tutte in linea, di cui tre saranno adatte ai ...

Tour Down Under 2019 : tutti gli italiani al via. Elia Viviani punta alle volate - Diego Ulissi per rinascere : Saranno dieci i corridori italiani al via del Tour Down Under, prima corsa WorldTour dell’anno, che scatterà martedì 15 gennaio in Australia. Seppur con un contingente ristretto, il Bel Paese potrà essere comunque protagonista, vista la qualità degli atleti presenti. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via del Tour Down Under 2019. Partiamo da Elia Viviani, che avrà il chiaro obiettivo di conquistare una vittoria in volata. Il 29enne ...

Domenico Pozzovivo - terribile caduta a 70km/h in Australia : il “ciclista meteorologo” torna in sella per il Tour Down Under [GALLERY] : terribile caduta per Domenico Pozzovivo in allenamento in Australia: il ciclista italiano della Bahrain Merida è tornato ad allenarsi per il Tour Down Under, ma la sua partecipazione è in dubbio La stagione 2019 di ciclismo sta per iniziare: dopo i raduni con i rispettivi team, i corridori di tutto il mondo sono pronti, in Australia, per aprire le danze col Tour Down Under, una delle competizioni più importanti dopo i tre Grandi Giri. Oggi ...

Tour Down Under con Pozzovivo e Dennis : ROMA, 12 GEN - Domenico Pozzovivo e il nuovo acquisto Rohan Dennis, iridato a cronometro, guideranno la Bahrain-Merida nella 21/a edizione del Santos Tour Down Under di ciclismo, in programma dal 15 ...

Tour Down Under - percorso e altimetrie : finale in salita su Willunga Hill : La stagione 2019 di ciclismo scatterà martedì 15 gennaio ad Adelaide con la partenza della 21esima edizione del Tour Down Under, breve corsa a tappe che si concluderà domenica 20 con la scalata sulla collina di Willunga, la salita simbolo della manifestazione presente fin dalla prima edizione ma che per la prima volta sarà il culmine dei sei giorni di gara nel sud dell’Australia. Una variazione che dovrebbe dare slancio alla corsa e mantenere la ...

