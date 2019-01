Tennis | Australian Open 2019 | Seppi | Fabbiano e Travaglia | tris d' assi azzurro per il

Australian Open – Esordio sul velluto per Noami Osaka : la Tennista nipponica spazza via Linette in meno di un’ora : Successo convincente per Naomi Osaka all’Esordio negli Australian Open: la tennista nipponica supera in due set la polacca Magda Linette Basta meno di un’ora, esattamente 59 minuti, a Naomi Osaka per vincere la sua sfida d’Esordio negli Australian Open e staccare il pass per i trentaduesimi di finale. La tennista nipponica, numero 4 al mondo e quarta forza del seeding, ha spazzato via la polacca Magda Linette in 2 set, conclusi con il ...

Tennis - Australian Open : avanti Fognini e Giorgi - Serena Williams sul velluto : MELBOURNE - Gioie e dolori per i colori azzurri nella seconda giornata degli Australian Open, primo slam della stagione Tennistica in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Comincia alla ...

Australian Open – Kyrgios lotta - ma Raonic è troppo forte : il Tennista australiano si arrende all’esordio : Nick Kyrgios ko all’esordio negli Australian Open: Milos Raonic trionfa in 3 set e accede ai trentaduesimi di finale dello Salm aussie Prima dell’inizio del torneo, Nick Kyrgios aveva dichiarato: “se dovessi vincere gli Australian Open potrei concludere la mia stagione”. Il tennista Australiano aveva grandi aspettative per il primo Slam dell’anno, da giocare davanti al proprio pubblico, ma tali aspettative sono state stracciate già al ...

Australian Open – Cilic stende Tomic in 3 set : il Tennista croato avanza ai trentaduesimi di finale : Marin Cilic ha vita facile contro Bernard Tomic: il tennista croato si impone in 3 set, sudando più del dovuto solo nell’ultimo periodo di gioco Bastano 2 ore e 5 minuti a Marin Cilic per staccare il pass dei trentaduesimi di finale degli Australian Open. Il tennista croato, attualmente numero 7 del ranking ATP nonché testa di serie numero 6 del torneo, ha superato Bernard Tomic (numero 88 ATP) in tre set, vinti con il punteggio di 6-2 / ...

Tennis - impresa all'Australian Open dell'ascolano Travaglia. Approda al secondo turno. Giocherà con il ventesimo più forte al mondo : impresa del Tennista ascolano Stefano Travaglia che, all'Australian Open ha battuto l'argentino Guido Andreozzi Approdando così al secondo turno del prestigioso torneo internazionale dove incontrerà ...

Australian Open – Esordio vincente per Seppi : il Tennista azzurro liquida Steve Johnson al quarto set : Esordio con vittoria per Andreas Seppi agli Australian Open: il tennista azzurro batte in 4 set Steve Johnson e accede ai trentaduesimi di finale Dopo l’ottima prova espressa a Sydney, torneo nel quale ha sfiorato il successo, perdendo in finale contro De Minaur, Andreas Seppi conferma il suo ottimo stato di forma anche agli Australian Open. All’Esordio nel primo Slam dell’anno, il tennista altoatesino ha superato l’americano Steve Johnson ...

Tennis Australian Open 2019 in diretta esclusiva su Eurosport : A Melbourne (diretta su Eurosport) per vincere il 100mo titolo in carriera, e anche il 21mo Slam. A 37 anni Roger Federer scende in campo agli Australian Open inseguendo anche un favoloso tris di vittorie consecutive, dopo quelle del 2018 e 2017. E siccome i traguardi non finiscono mai, già si intravvede la 100ma partita vinta (ne manca una) al torneo Australiano. Il fuoriclasse svizzero giocherà nel primo turno contro l'uzbeko ...

Come vedere in diretta streaming gli Australian Open 2019 di Tennis : Dopo aver vinto Wimbledon e gli US Open , il numero uno al Mondo vuole continuare la striscia vincente. Tra gli outsider occhi puntati sui 'giovani terribili', la nuova generazione del tennis ...