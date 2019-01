Roma ai quarti di Coppa Italia | Di Francesco | ' Schick | buona gara ma sia più cattivo'

Coppa Italia - Roma-Virtus Entella 4-0 : super Schick - giallorossi ai quarti : La Roma regola senza problemi la Virtus Entella e con un netto 4-0 conquista i quarti di finale di Coppa Italia , dove troverà la Fiorentina. Grande protagonista del match è Patrik Schick , che segna ...

Fiorentina-Roma - quarti Coppa Italia : programma - orario e tv. Data e calendario : Tra i quarti di finale meno scontati tra quelli che vivremo in questa Coppa Italia 2018/19 c’è, senza dubbio, quello tra Fiorentina e Roma. Si giocherà allo Stadio Artemio Franchi di Firenze e le due contendenti si giocheranno la possibilità di andare a sfidare la vincente tra Juventus e Atalanta in semifinale. La Fiorentina, reduce dal brillante successo per 2-0 sul campo del Torino, proverà a far valere il fattore-campo, contro una Roma ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2019 : nei quarti di finale avanti Rapallo e Roma - battute nettamente Florentia e Milano : Non ci sono sorprese nei quarti di finale della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: il Rapallo supera per 8-4 la Florentia, scavando il solco decisivo in avvio di terzo quarto, passando dal 2-2 di metà gara al 5-2 che le toscane non saranno più in grado di ricucire, mentre nel secondo incontro la Roma rispetta il pronostico annichilendo Milano per 10-5 dopo essere anche stata avanti per 7-1 a metà gara e per 9-2 a otto minuti dal termine. ...

Champions League - quote per il passaggio ai quarti di Juventus e Roma : L'urna di Nyon non è stata fortunata per la Juventus, che dovrà contendersi un posto agli ottavi con i colchoneros di Simeone e Griezmann. La sfida di andata è prevista per il 20 febbraio al Wanda ...

Tiro con l’arco - Indoor World Series Roma 2018 : Matteo Canovai trionfa tra gli junior nel ricurvo! Pagni è terzo nel compound maschile - Tonioli out ai quarti : Grande spettacolo alla Fiera di Roma per la terza e ultima giornata della tappa delle World Series Indoor di Tiro con l’arco dedicata alle eliminatorie e finali di tutte le competizioni in programma. Buonissimi risultati per l’Italia nelle gare giovanili di ricurvo e compound specialmente con la vittoria di Matteo Canovai, mentre tra i seniores è arrivato il terzo posto di Sergio Pagni. Nell’arco olimpico maschile invece nessun ...

