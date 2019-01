Sci alpino | Coppa del Mondo Kronplatz 2019 | inizia la quattro giorni italiana | con un

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : qualche squillo dai giovani - ma l’Italia è poco protagonista ad Adelboden : Si è chiuso un weekend di gare un po’ anonimo per l’Italia in quel di Adelboden. Sia in gigante sia in slalom gli azzurri sono rimasti molto lontano dalle posizioni che contano ed alla fine il miglior risultato è un tredicesimo posto conquistato sia da Luca de Aliprandini sia da Manfred Moelgg. qualche buona indicazione è arrivata dai giovani, ma è davvero troppo poco per definire positiva la due giorni sulle nevi svizzere. Sabato è ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Wengen 2019 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : Il prossimo fine settimana sarà uno di quelli da non perdere per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino. Si correrà, infatti, a Wengen, uno dei tempi della velocità del Circo Bianco, sulla celebre pista del Lauberhorn sulla quale chi vince entra nella leggenda. La località elvetica ospiterà una importante tre-giorni di gare. Si incomincerà con la combinata di venerdì, quindi la imperdibile discesa libera di sabato, che anticiperà lo ...

Sci alpino - Gigante Kronplatz 2019 : programma - orari e tv. Si gareggia il 15 gennaio : La Coppa del Mondo di sci alpino femminile è pronta per una settimana tutta italiana. Si inizierà, infatti, con lo slalom Gigante di Kronplatz di domani, mentre il fine settimana vedrà la tre-giorni di gare di Cortina d’Ampezzo. Dopo la cancellazione del weekend di Santk Anton per la troppa neve, le atlete torneranno a mettere gli sci nella località altoatesina, per un Gigante da non perdere! La gara di Plan de Corones sarà trasmessa in ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher sempre più in fuga : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin sempre al comando : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Gigante Kronplatz 2019 : programma - orari e tv. La data della gara : Ritorna la Coppa del Mondo femminile di sci alpino e lo fa dall’Italia. Dopo la pausa dovuta al rinvio delle gare veloci di St. Anton per la troppa neve caduta in Austria nei giorni scorsi. A Kronplatz va in scena il Gigante tra i più difficili ed impegnativi per le donne. L’occasione giusta per Federica Brignone di confermarsi in vetta alla classifica di specialità, anche se la valdostana dovrà vedersela dall’assalto al suo ...

Sci alpino - Gigante Kronplatz 2019 : Irene Curtoni salterà la gara italiana - spazio a Elisa Platino : Irene Curtoni non gareggerà nel Gigante di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino in programma martedì 15 gennaio. L’azzurra è purtroppo ancora sofferente alla schiena e non riuscirà a recuperare in vista dell’attesissima gara sulle nevi italiane che precede poi l’imperdibile weekend di Cortina d’Ampezzo. Il posto della veterana sarà preso da Elisa Platino, 20enne meranese che cercherà di ...

Sci alpino : SLALOM SPECIALE ADELBODEN : HIRSCHER RE DELLA CHUENISBARGLI : Il leader di Coppa del Mondo, come nelle ultime tre gare, al mattino ha controllato, senza prendere nessun rischio, per poi scatenarsi nella seconda manche, mettendo pressione agli avversari. Infatti ...

Sci alpino - Slalom Adelboden 2019. Sei italiani a punti - le dichiarazioni degli azzurri : L’Italia ha portato ben sei atleti alla seconda manche dello Slalom di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Nessun azzurro è riuscito a entrare in top ten, cinque si sono piazzati nei 20 e tutti hanno portato a casa punti importanti. Di seguito le dichiarazioni che i nostri portacolori hanno rilasciato ai microfoni della Fisi. Manfred Moelgg: “È stata una battaglia molto dura. Sono parzialmente ...

Sci alpino - Pagelle Slalom Adelboden 2019 : Marcel Hirscher marziano - Noel esplode. Sei italiani a punti : Marcel Hirscher ha vinto lo Slalom di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. L’austriaco ha sconfitto Noel e Kristoffersen, ben sei italiani hanno disputato la seconda manche ma nessuno ha concluso tra i primi dieci. Di seguito le Pagelle degli atleti che si sono messi maggiormente in luce e degli azzurri. Marcel Hirscher: 10. Semplicemente un cannibale, un mostro strepitoso, un fenomeno assoluto per cui si ...

Sci alpino - quando si corrono le prossime gare? Il programma dal 14 al 20 gennaio. Due gare in Italia con Kronplatz e Cortina - c’è Wengen! : Si è appena concluso il fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2019 che ha visto, per cause di forza maggiore, solamente la due-giorni di Adelboden riservata agli uomini. dato che le prove veloci di Sankt Anton sono state cancellate per colpa della troppa neve caduta nella località austriaca. Per questo motivo la discesa sarà recuperata a Cortina d’Ampezzo, per una settimana che si annuncia quanto mai ricco di appuntamenti con, ...

Sci alpino - sempre e solo Marcel Hirscher nello slalom di Adelboden. Vittoria n.67 in Coppa del Mondo - 6 azzurri a punti : sempre e solo Marcel Hirscher. Dopo aver monopolizzato il gigante, il fuoriclasse austriaco si è imposto anche nello slalom di Adelboden grazie ad una seconda manche da autentico fuoriclasse, incassando la Vittoria n.66 della carriera in Coppa del Mondo. Ancora una volta ha buttato tutto alle ortiche il connazionale Marco Schwarz: in testa al termine della prima manche, il 23enne ha inforcato proprio come a Zagabria. Seconda piazza e primo podio ...

LIVE Sci alpino - Slalom Adelboden 2019 in DIRETTA : Marcel Hirscher firma l’ennesima doppietta! Cinque italiani nei 20 : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Adelboden, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2019. Sarà ancora una volta Marcel Hirscher contro tutti. Il campione austriaco è stato eccezionale ieri in gigante e punta all’ennesima doppietta. Sarà come sempre uno Slalom insidioso, su un tracciato difficile come quello elvetico, ma Hirshcer è pronto a salire nuovamente sul gradino più alto del podio. Si riproporrà ...