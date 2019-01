Coppa Italia | Bologna-Juventus | la probabile formazione di Allegri

Inter-Benevento probabili formazioni Coppa Italia : Spalletti con Martinez e Keita : INTER BENEVENTO probabili formazioni – Domenica 13 gennaio, inizio ore 18, San Siro, sponda Inter, apre i battenti per la prima volta nell’anno 2019. In campo la squadra di Spalletti e i giallorossi campani di Cristian Bucchi, in palio il passaggio, in gara ad eliminazione diretta, ai quarti di finale della seconda competizione nazionale. Gli […] L'articolo Inter-Benevento probabili formazioni Coppa Italia: Spalletti con Martinez e Keita ...

Juventus - in Coppa Italia Allegri opta per un mini turnover : in attacco spazio a Kean : Per i tifosi l'attesa del ritorno alle gare ufficiali della Juventus è terminata perché stasera allo stadio Dall'Ara c'è l'ottavo di finale di Coppa Italia, primo match dell'anno da non sbagliare. La gara contro il Bologna, come ha detto Massimiliano Allegri nella conferenza di vigilia, non è da sottovalutare perché i padroni di casa cercheranno l'impresa ed essendo una partita secca non ci sono repliche. Il tecnico livornese, se da un lato può ...

Torino-Fiorentina probabili formazioni Coppa Italia : poco turnover per Mazzarri e Pioli : TORINO FIORENTINA probabili formazioni – Domenica 13 gennaio, inizio ore 15, lo stadio Olimpico di Torino apre i battenti per la prima volta nell’anno 2019. In campo la squadra di Mazzarri e la viola di Pioli, in palio il passaggio, in gara ad eliminazione diretta, ai quarti di finale della seconda competizione nazionale. La gara […] L'articolo Torino-Fiorentina probabili formazioni Coppa Italia: poco turnover per Mazzarri e Pioli ...

LIVE Lazio-Novara Coppa Italia in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Si disputerà alle 15 il primo ottavo di finale di Coppa Italia: Lazio-Novara. Partita sulla carta senza storia, ma gli uomini di Simone Inzaghi, come sottolineato dallo stesso mister, devono affrontare la gara con concentrazione, in quanto in scontri secchi come quello di oggi può succedere di tutto. Il Novara, inoltre, è reduce da 12 partite senza sconfitta, anche se tanti pareggi stanno rallentando la corsa dei piemontesi alla serie cadetta. ...

Calcio in tv : sabato di Coppa Italia : Il lungo sabato di Premier League su Sky Sport Football si apre in studio alle 13 con Federica Lodi padrona di casa, alle 13,30 appuntamento da Londra per West Ham-Arsenal raccontata da Paolo ...

Sampdoria-Milan probabili formazioni Coppa Italia : Paquetà dall’inizio : SAMPDORIA MILAN probabili formazioni – Il dubbio di Gattuso è di quelli consistenti, schierare la formazione titolare e cercare il passaggio del turno contro la Sampdoria di Giampaolo oppure conservare le energia in vista della finale di SuperCoppa Italiana in programma a Gedda in Arabia Saudita il 16 gennaio? La sensazione è che il tecnico […] L'articolo Sampdoria-Milan probabili formazioni Coppa Italia: Paquetà dall’inizio ...

Coppa Italia. Fari puntati su Bologna-Juve ma prima giocano Lazio e Milan : Con il calciomercato invernale in corso, c’è spazio per tornare in campo. Tre giornate con gli ottavi di finale di

Lazio-Novara probabili formazioni Coppa Italia : Inzaghi punta su Caicedo : LAZIO NOVARA probabili formazioni – Oggi pomeriggio, inizio ore 15, l’Olimpico di Roma, sponda biancoceleste, apre i battenti per la prima volta nell’anno 2019. In campo la squadra di Simone Inzaghi e i blu piemontesi di William Viali, in palio il passaggio, in gara ad eliminazione diretta, ai quarti di finale della seconda competizione nazionale. […] L'articolo Lazio-Novara probabili formazioni Coppa Italia: Inzaghi punta su Caicedo ...

La solita Juve tra la Coppa e l'altra Italia : La Juventus l'ha già vinta tredici volte. Le ultime quattro consecutive: nessuno ci era riuscito prima, tanto per gradire. E in sei circostanze i bianconeri hanno centrato il double con lo scudetto: ...

Bologna-Juventus probabili formazioni Coppa Italia : Spinazzola dal 1' : BOLOGNA JUVENTUS probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di stasera, inizio ore 20.45 tra Bologna e Juventus. I bianconeri faranno visita ai rossoblù allo stadio Dall’Ara per il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La è tornata a lavoro l’8 gennaio. Spazio al programma lavorativo post vacanze e […] L'articolo Bologna-Juventus probabili formazioni Coppa Italia: Spinazzola ...

LIVE Sport - DIRETTA 12 gennaio : sport invernali - la finale di Andreas Seppi a Sydney. C’è la Coppa Italia di calcio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sport di oggi, sabato 12 gennaio. Inizia col botto il fine settimana ed anche oggi ci sarà tanta carne al fuoco: nella notte Italiana si sono disputati i match della NBA, inoltre Andreas Seppi sta per scendere in campo per la finale del torneo ATP 250 di Sydney. Dopo questo inizio succulento arriva la scorpacciata degli sport invernali: in programma gli Europei dello short track dello speed skating, ...

Diretta Lazio Novara/ Streaming video Rai : piemontesi per l'impresa all'Olimpico - ottavi Coppa Italia - : Diretta Lazio Novara Streaming video Rai: quote, orario, probabili formazioni, risultato live della partita di Coppa Italia negli ottavi , oggi 12 gennaio, .

Sampdoria-Milan - Coppa Italia oggi : orario d’inizio e su che canale vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : oggi (sabato 12 gennaio) alle ore 18.00 si giocherà Sampdoria-Milan, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Allo stadio Luigi Ferraris di Genova vedremo una partita che si preannuncia molto combattuta, tra due squadre che sono divise da due soli punti in classifica in Serie A e ora si giocheranno un posto tra le migliori otto del torneo. Tra i rossoneri Gattuso potrebbe schierare subito titolare Paquetà e spera di rivedere al top ...

Lazio-Novara - Coppa Italia oggi : orario d’inizio e su che canale vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : E’ già tempo di tornare in campo per la Lazio di Simone Inzaghi, che quest’oggi se la vedrà con il Novara, nella sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019, in quello che sulla carta appare come un impegno agevole, ma comunque non da sottovalutare, avendo perso solamente in tre occasioni in stagione, a fronte di ben undici pareggi. La gara avrà inizio alle ore 15 presso lo Stadio Olimpico di Roma, e sarà trasmessa ...