blogo

: Sport Stories da domani pomeriggio su Rai Gulp - tvblogit : Sport Stories da domani pomeriggio su Rai Gulp - SerieTvserie : Sport Stories da domani pomeriggio su Rai Gulp - webecodibergamo : Continua l’asta delle maglie atalantine Al primo posto svetta il 72 di Ilicic -

(Di giovedì 10 gennaio 2019)La prima stagione del format originale Rai ha ottenuto due riconoscimenti importanti: il “Premio Arco di Traiano 2018-StregArti” a Benevento e il Premio “Daniele Radaellie Solidarity”, assegnato dal quotidiano “La Gazzetta dello” durante lo “Movies&Tv 2018 - 36° Milano International Ficts Fest”.” – che ha ottenuto il patrocinio del CONI - è l’unico programma tv che presenta le storie vere dei giovani atleti: ragazzi e ragazze tra 13 e 17 anni che hanno scelto di mettersi in gioco per la passione verso una disciplinaiva, conciliando gare e allenamenti con le esigenze della scuola, della famiglia, delle amicizie. Protagonista della prima puntata della nuova stagione è Francesco Faraglia, atleta di pallanuoto della A.S. Roma Nuoto. Francesco, 17 anni, vive a Roma e ha partecipato nel 2018 alle finali nazionali Under 17, alle finali ...