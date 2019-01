Il Segreto anticipazioni | FRANCISCA nella BARA ma sorride a RAIMUNDO | ecco perché

Il Segreto - anticipazioni puntate prossima settimana : l’aggressione : anticipazioni Il Segreto, puntate 14-18 gennaio: la gelosia di Prudencio Il Segreto è pronto a stupire i telespettatori con nuove imperdibili puntate dal lunedì al venerdì pomeriggio su Canale5 e il martedì in prima serata su Rete4. Le anticipazioni de Il Segreto dal 14 al 18 gennaio svelano che terrà ancora banco la vicenda del rientro a casa di Elsa che tutti credevano morta. La ragazza si è completamente ristabilita dopo il malore e inizia ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 10 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 10 gennaio 2019: Antolina vuole ancora che Isaac organizzi un funerale simbolico per Elsa ma, mentre i due (con Don Anselmo, Marcela e Matias) si trovano al fiume per l’estremo saluto alla defunta, dall’altra sponda giunge una donna assai malconcia… Nel corso del funerale simbolico per Elsa, proprio quest’ultima appare al di là del fiume e subito dopo sviene; la ragazza è ferita ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : cosa nasconde Gonzalo? Patto con Fernando : Il Segreto Anticipazioni spagnole: Gonzalo e Fernando stanno nascondendo qualcosa… Gonzalo sta nascondendo qualcosa di davvero sconvolgente. Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che solo Fernando Mesia ne è a conoscenza. C’è un Patto fra i due. Fernando, che in passato ha tentato in più di un’occasione di assassinare Gonzalo, condividerà adesso col […] L'articolo Anticipazioni spagnole Il Segreto: cosa ...

Il Segreto anticipazioni 10 gennaio 2019 : Elsa ricompare il giorno deil suo fumerale : La Laguna, fuggita dalla torre e ormai priva di forze, arriva sulle sponde del fiume dove si stanno celebrando le sue esequie simboliche.

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 14-20 gennaio 2019 : Elsa Scopre che Antolina è Incinta! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 14 gennaio 2019 a domenica 20 gennaio 2019: Francisca in grave pericolo! Antolina incinta di Isaac! Anticipazioni Il Segreto: devastato dai sensi di colpa, Isaac vuole rivelare ad Elsa di essere il padre del bambino che Antolina porta in grembo! Raimundo Scopre che Francisca sta correndo un grave rischio! Nel frattempo, Carmelo assume tre guardie del corpo per Adela! Una gravidanza inattesa, ...

Il Segreto anticipazioni 9 gennaio 2019 : Carmelo scopre che Adela continua a mentire : Il Leal viene a conoscenza che la moglie continua a ricevere delle lettere minatorie, mentre Adela si adopera per preparare i documenti per la la leva obbligatoria.

Il Segreto anticipazioni : le nozze di ISAAC e ANTOLINA. Cosa farà ELSA? : Elsa Laguna (Alejandra Meco) sarà una delle protagoniste assolute degli episodi italiani de Il Segreto in onda nel 2019: com’è già noto, la ragazza riuscirà a ricongiungersi al suo ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami) ma dovrà rinunciare alla felicità appena riconquistata quando scoprirà che il ragazzo è in attesa di un figlio da Antolina (Maria Lima). Tutto ciò darà inizio ad una complicata storyline… Dando uno sguardo alle anticipazioni, si ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 9 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 9 gennaio 2019: Marcela, Fe e Consuelo offrono il loro aiuto ad Adela… L’aiuto offerto ad Adela riguarda la preparazine dei documenti dei ragazzi che sarebbero obbligati dalla legge a fare il servizio militare… Carmelo scopre che Adela ha nascosto di aver ricevuto messaggi minatori… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il SEGRETO e del nostro canale ...

Anticipazioni Il Segreto : Gonzalo ritorna a Puente Viejo e spara a Francisca : Nuovo spazio dedicato agli spoiler della telenovela spagnola Il Segreto prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra. Nei prossimi episodi italiani il pubblico assisterà al ritorno di uno storico personaggio maschile che in passato ha dovuto abbandonare Puente Viejo con la moglie e la figlia per sfuggire dalle grinfie della dark lady della soap opera. Si tratta di Gonzalo Castro (Jordi Coll), che non appena rimetterà piede nel suo paese ...

Il Segreto : Carmelo e le minacce anonime ad Adela - anticipazioni trama puntata 8 gennaio : Non è più tempo di ricordare l’epoca dorata della storia di Pepa, il primo e storico arco narrativo della soap opera Il segreto, che ha visto protagonista l’attrice Megan Montaner nei panni della levatrice di Puente Viejo. La serie di produzione spagnola ripropone il suo ormai consueto appuntamento settimanale in prima serata su ReteQuattro anche martedì 8 gennaio alle 21.25. Di seguito le anticipazioni. Dove eravamo rimasti: Tutte ...

Il Segreto anticipazioni 8 gennaio 2019 : appuntamento serale su Rete 4 : Casa Montenegro contro Fernando Mesia: prima Julieta ora anche Raimundo, entrambi sospettano del machiavellico Fernando.

Il Segreto anticipazioni 8 gennaio 2019 : Carmelo è preoccupato che scoppi la guerra : Notizie allarmanti vengono da Madrid. Potrebbe scoppiare una nuova guerra in Africa e i rgazzi di Puente Viejo potrebbero essere chiamati alle armi.