Napoli | Manchester United pronto a follie per Koulibaly in estate

Napoli : Manchester United - 100 milioni su Koulibaly? Ma se ne parla in estate : Quando si apre la finestra di mercato, i tifosi sognano grandi acquisti ma nel caso del Napoli c'è anche un patrimonio da difendere che significa tenere i propri fuoriclasse e da lì ripartire per ...

' Napoli - il Manchester United prepara 100 milioni per Koulibaly' : LONDRA - Kalidou Koulibaly nel mirino di José Mourinho . Il difensore del Napoli è un obiettivo del Manchester United e, secondo il The Sun, è pronto a presentare un'offerta di 90 milioni di sterline, ...

Napoli - no al Manchester United per Koulibaly : Il Manchester United è pronto a farsi sotto con un'offerta anche monstre a tre cifre per Kalidou Koulibaly . La risposta di De Laurentiis , secondo la Gazzetta dello Sport , sarà comunque negativa. Il centrale senegalese non è in vendita,.