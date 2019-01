Inter | Keità | In coppa dobbiamo arrivare in fondo | attenti al Benevento

Inter - Keita sul razzismo : “in giro c’e’ tanta gente ignorante” : Nelle ultime settimane nel calcio italiano tiene banco la questione del razzismo, in un’Intervista rilasciata a Sky Sport l’attaccante dell’Inter Keita parla di una “situazione difficile, in giro c’e’ tanta gente ignorante, non tutti abbiamo la stessa educazione e se non hanno imparato da bambini certe cose, non credo che lo faranno a 30-40 anni. Di sicuro non e’ giusto che per poche persone ...

Inter - Keita Balde : «Razzismo? Ci sarà sempre» : MILANO - " Episodi di razzismo? Vedo difficile che non si ripetano, di gente ignorante ce n'è sempre. Non tutti hanno la stessa educazione, se non imparano da bambini non imparano a 30-40 anni. Non si ...

Keita : 'Non penso al riscatto - solo a lavorare. L'Inter andrà sempre meglio' : Il 2018 di Keita Baldé si è concluso alla grande, con il gol vittoria di Empoli arrivato dopo l'assist a Lautaro Martinez decisivo per il successo contro il Napoli. Intervistato su Sky Sport 24 , l'attaccante senegalese dell' Inter ha auspicato un inizio 2019 altrettanto favorevole: "Ho finito bene il 2018, era molto importante vincere soprattutto l'ultima ad Empoli per finire bene ...

Inter-Benevento probabili formazioni Coppa Italia : Spalletti con Martinez e Keita : INTER BENEVENTO probabili formazioni – Domenica 13 gennaio, inizio ore 18, San Siro, sponda Inter, apre i battenti per la prima volta nell’anno 2019. In campo la squadra di Spalletti e i giallorossi campani di Cristian Bucchi, in palio il passaggio, in gara ad eliminazione diretta, ai quarti di finale della seconda competizione nazionale. Gli […] L'articolo Inter-Benevento probabili formazioni Coppa Italia: Spalletti con Martinez e Keita ...

Inter - il bel gesto di Keita : porta i regali ai bambini in ospedale : Keita Balde Diao ha siglato l'ultima vittoria dell'Inter sul difficile e sempre ostico campo dell'Empoli di Giuseppe Iachini. Il senegalese, cresciuto nel Barcellona, e con un passato alla Lazio è ...

Inter - Keita ha legato subito col gruppo - ma va su tutte le furie quando... : La Gazzetta dello Sport parla di Keita Balde e spiega come il nerazzurro, che ha legato in fretta con tutto il gruppo, abbia un punto scoperto che i compagni si divertono a solleticare. 'Keita ha scelto Milano, sul ...

Calciomercato Inter - parla l'agente di Keita : Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato Roberto Calenda, agente dell'attaccante senegalese classe 1995, che ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito: La storia di Keita all'Inter ...

Inter - si inizia a pensare ai riscatti : pochi dubbi per Vrsaljko e Politano - Keita in bilico : L’Inter inizia a pensare ai riscatti per evitare che si ripeta la situazione dell’anno scorso, con Cancelo e Rafinha che non sono stati confermati dal club per questioni di settlement agreement. Da giugno questo cesserà e i nerazzurri avranno più libertà di movimento. I prestiti da riscattare sono quelli di Vrsaljko, Politano e Keita. Nonostante gli infortuni, la società sembra avere pochi dubbi in merito al croato e lo stesso ...

Inter - Keita : un gol ogni 9 giorni. Ora lo scatto per rimanere a Milano : Keita ha un mese e mezzo per allungarsi la vita nerazzurra, prima che la società e il suo agente si siedano intorno a un tavolino per studiare una strategia comune. Quarantacinque giorni perché City ...

L'agente di Keita : "L'Inter troverà un modo per riscattarlo" : Momento particolarmente positivo quello che sta passando Keita Balde, gratificato soprattutto dalle parole al miele da parte di Luciano Spalletti: "È un ragazzo splendido da tutti i punti di vista, è sempre gioioso, cazzeggia più di tutti, è bravo a parlare la nostra lingua e il romanesco, stuzzica con il linguaggio i compagni. Ho trovato tutta un"altra persona rispetto a quello che si diceva dopo l"esperienza alla Lazio". Non è un caso, ...

Ag. Keita : 'Non sarà un altro Cancelo : l'Inter troverà il modo di riscattarlo' : Così alla Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Keita: 'La verità è che Keita è stato dipinto un uomo diverso da quello che è. Alla Lazio gli hanno fatto la guerra in passato. E si è ...

Inter - Spalletti : 'Nainggolan mette 3-4 cose davanti al calcio. Keita ragazzo splendido' : 'Queste partite diventano pericolose se non le affronti nella maniera giusta'. Parola di Luciano Spalletti nel post-partita. Come dargli torto: il match contro l'Empoli è stato tutt'altro che una ...

Empoli-Inter - le pagelle : Keita decide e incide. Traore una conferma : EMPOLI 6 PROVEDEL Non impeccabile sul gol, ma si riscatta con un paio di buoni interventi. 5,5 VESELI Qualche incertezza 6 SILVESTRE Più sicuro del compagno di reparto 6 RASMUSSEN Si vede poco, ma si ...

Inter - Keita ripora la vittoria : 1-0 contro l'Empoli : Ritorna al successo l'Inter che regola di misura a domicilio uno sfortunato Empoli e continua la marcia dopo il successo ottenuto tre giorni fa contro il Napoli. Nerazzurri in campo con a sorpresa Keita al posto di Perisic, ma l'inizio della squadra di Spalletti è tutt'altro che scoppiettante. Icard