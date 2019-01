Gonzalo Higuain | retroscena da Milanello | ' Molto irritato' | la frase di troppo sfuggita a

Milan-Spal 2-1 - Serie A : Gonzalo Higuain firma la vittoria rossonera con le lacrime - Donnarumma salva il risultato nel finale : L’ultima partita di Serie A del 2018, e anche del girone d’andata, vede il Milan prevalere col brivido sulla Spal a San Siro. Il 2-1 finale è frutto del gol di Petagna dopo 12 minuti, del pareggio di Castillejo al 16° e della definitiva rete del vantaggio siglata da Higuain. Il successo consente agli uomini di Rino Gattuso di rimanere ampiamente coinvolti nella lotta per la Champions League, dal momento che si trovano a un solo punto ...

Gonzalo Higuain pronto a volare a Londra : manca solo l’ok della Juve : Lo scambio è più di un’ipotesi. Ci sarebbe l’ok di Alvaro Morata per trasferirsi al Milan. Maurizio Sarri vuole da

The Dark Side of Gonzalo Higuain : Su e giù La carriera di Gonzalo Higuain è un continuo saliscendi, un infinito giro sulle montagne russe. È stato come se ogni picco di grandezza fosse il prologo a un crollo, inevitabile e quindi quasi atteso, a un certo punto. Ora viviamo una fase di down. Una lunga fase di down, che inizia con Juventus-Real Madrid dello scorso anno e si interrompe solo per un attimo, per il gol-scudetto a Milano con l’Inter. Il resto è discesa, sempre più ...

Probabili formazioni / Olympiacos Milan : voglia di riscatto per Gonzalo Higuain - Europa League - : Probabii formazioni Olympiacos Milan: da valutare le scelte di Gattuso per la partita di Europa League, nella quale i rossoneri hanno bisogno del pareggio.

Buon compleanno Santo Strati - Alberto Bagnai - Gonzalo Higuain… : Buon compleanno Santo Strati, Alberto Bagnai, Gonzalo Higuain… …Cinzia Forte, Ezio Luzzi, Luigi Lombardi Satriani, Sergio d’Antoni, Kenneth Branagh, Michele Mognato, Eva Robins, Daniele Doveri, Alice Betto, Federico Gerardi, Elisa Santoni, Giacomo Brancoli, Paolo Longo Borghini, Elisa Longo Borghini, Ambra Pochero, Gabriella e Jacques di Monaco… Oggi 10 dicembre compiono gli anni: Santo Strati, giornalista; Cinzia Forte, soprano; Luigi ...

Il fratello-agente di Higuain cancella il mal di pancia di Gonzalo : "Infelice al Milan? Una bugia" : E' solo una voce, ma circola e allarma . Il volume si è fra l'altro alzato, risuona ancor di più dopo l'espulsione di domenica scorsa, si alimenta di suggestioni e illazioni, spaventa. E allora è ...

Le notizie del giorno – La bomba sul futuro di Gonzalo Higuain : Le notizie del giorno – Nell’ultima giornata del campionato di Serie A si sono affrontate Milan e Juventus, due squadre che hanno dato vita ad una prestazione scoppiettante, 0-2 il risultato finale grazie alle reti siglate da Mandzukic e Cristiano Ronaldo, decisivo l’errore dal dischetto di Gonzalo Higuain. Nelle ultime ore indiscrezione clamorosa che rischia di sconvolgere il mercato estivo e che riguarda proprio il ...

Gonzalo Higuain squalificato per due giornate : Roma, 13 nov., askanews, - Gonzalo Higuain è stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo della Lega di serie A in seguito all'espulsione durante Milan-Juventus. Il centravanti argentino ...

Gonzalo Higuain - Matteo Salvini : “E’ stato indegno”. Ma in tanti la pensano diversamente : da Ronaldo ad Allegri - passando per Andrea Vianello : L’espulsione di Gonzalo Higuain in Milan-Juventus continua a far discutere, il campione argentino dopo un fallo fischiato aveva inveito contro l’arbitro Mazzoleni che prima lo aveva punito con giallo e dopo pochi secondi con un cartellino rosso. Il giudice sportivo ha sanzionato il Pipita per due giornate per “condotta gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara”. Anche il vicepremier Matteo Salvini ha ...

Gonzalo Higuain - due giornate di squalifica dopo l'espulsione in Milan-Juventus : E' arrivata questa mattina l'attesa decisione del giudice sportivo di Serie A nei confronti di Gonzalo Higuain, espulso domenica sera nel corso di Milan-Juventus. L'attaccante del Milan è stato ...

Milan - arriva la squalifica per Gonzalo Higuain : ecco la decisione del Giudice Sportivo : L’attaccante rossonero è stato squalificato per due giornate dopo il rosso ricevuto nel corso del match contro la Juventus Sono due le giornata di squalifica inflitte a Gonzalo Higuain, espulso nel corso del match contro la Juventus per le veementi proteste nei confronti dell’arbitro Mazzoleni. Il giocatore del Milan dunque salterà lo scontro diretto per la zona Champions League contro la Lazio, oltre alla successiva gara ...

Applauso alla sera storta (e al calcio per bene) di Gonzalo Higuain : C’è qualcosa di peggio di essere il giocatore più atteso della tua squadra, una squadra che ha solo te per aggrapparsi come a una scialuppa, o a un cavaliere errante. C’è qualcosa di peggio di avere alzato un po’ la voce (ma a mezzo tono, ché di più non ti viene, per indole) con la tua ex squadra pa