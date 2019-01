Sea Watch | Conte vs Salvini | ' In Italia 15 migranti' Portavoce Ong | ' Situazione di

Migranti - Germania pronta ad accogliere. Appello Sea Watch : 'Siamo allo stremo' : Berlino pronta ad accogliere una parte dei Migranti delle imbarcazioni Sea Watch e Sea Eye. ' Il governo tedesco ha manifestato molto presto la sua disponibilità a partecipare' all'accoglienza dei ...

Sea Watch - Saviano contro Di Maio 'Atteggiamento viscido' : Roberto Saviano contro Luigi Di Maio sulla vicenda dei migranti della Sea Watch. 'Io credo che Di Maio si sia mosso in un modo assolutamente ambiguo, direi persino viscido. Nel senso che questo suo ...

Sea Watch - la svolta di Conte : in Italia 15 migranti e non solo donne e bambini. Vicino l’accordo con 4 Paesi europei : Fa bene Di Maio a parlare ma sui migranti della Sea Watch decido io, aveva detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, aggiungendo che in Italia non arriverà nessuno. Facciamo arrivare solo donne e bambini, ha detto l’altro vicepremier Luigi Di Maio. E invece alla fine, com’è capitato spesso in questi sei mesi di governo gialloverde, la mediazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte salta tutti i litigi e li ...

Sea Watch - offerte e trattative : cosa succede adesso? : I migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchÈ il premier Conte a dire l’ultima parola nel caso Sea Watch. L’ultima in ordine di tempo, non si sa se quella definitiva visto che ancora lo sbarco a Malta non è stato autorizzato per i 49 migranti soccorsi in mare ormai15 giorni fa dalla nave olandese non ...

La situazione a bordo della Sea Watch - dopo 16 giorni : dopo 16 giorni in mare la dignità, dalla Sea Watch 3, la nave della ong olandese che ha tratto in salvo 32 migranti, e che insieme all'imbarcazione di Sea Eye con a bordo 17 persone, è ferma nelle acque territoriali maltesi in attesa di ricevere il permesso di attraccare un un porto, lanciano un appello. La portavoce Giorgia Linardi e il medico di bordo Frank Doerner fanno il quadro di quello che accade a bordo e di ...

Sea Watch : migranti "disperati e tristi" : 22.00 La situazione è "instabile, cresce il livello di stress",dice il medico della nave Sea Watch,ora vicino a Malta con a bordo 32 migranti salvati 16 giorni fa. Serve "una risposta dalla comunità europea per una giusta distribuzine delle persone a bordo", ha aggiunto. "Disperati e depressi dormono in 32 in una stanza,tra cui 4 donne e 3 bambini. E non c'è cibo adatto ai piccoli. Tre migranti avevano cominciato lo sciopero della fame e ...

Sea Watch - appello del Papa. Salvini 'Porti chiusi - rispondo a italiani non a vescovi e cantanti'. Di Maio 'Decide l intero governo' : Dopo i vescovi , arriva l'appello di Papa Francesco a favore dei 49 migranti a bordo della Sea Watch e Sea Eye, le navi delle ong che da giorni attendono di sbarcare in qualche porto del Mediterraneo. ...

MIGRANTI Sea Watch - SALVINI "ZERO SBARCHI - GIÀ DATO"/ Toninelli "lezione a Ue" : Ong "non separare famiglie" : MIGRANTI Sea WATCH e Sea Eye, SALVINI: 'zero SBARCHI, già dato'. Ultime notizie, Toninelli con Di Maio: l'appello del Papa per ora non smuove

