' Al Napoli piace Veretout Hysaj via se non gioca'

Napoli - missione turca per un talento che piace a City e Liverpool : Come racconta il Corriere dello Sport: 'A Istanbul con furore: perché a Cristiano Giuntoli non è mai andata veramente giù l'occasione Under. Ci era arrivato vicinissimo, poi la Roma si è catapultata sul talento del Basaksehir e il ...

Napoli - Inler : “Mi piacerebbe lavorare con Ancelotti. Su Sarri…” : Napoli Inler – Gokhan Inler, ex centrocampista del Napoli, attualmente all’Istanbul Basaksehir, ha rilasciato un’intervista a “NapoliMagazine.Com”, durante il suo soggiorno a Napoli nella splendida cornice dell’Hotel Royal Continental sul lungomare di Napoli: “Sono tornato a Napoli per rivedere i miei amici. Chi ama questa città ci torna sempre, io sono uno di questi. Napoli è terra mia, questa città ...

Ancelotti e il Napoli sotto l'albero : «Mi piacerebbe lo stadio pieno» : «Il Natale è un momento importante per tutti, cercheremo di combinare gli allenamenti e i festeggiamenti. Ci alleneremo, giocare in questi giorni è una bella novità per il...

Napoli - Ancelotti : “Europa League in finale contro Sarri? Piacerebbe anche a lui” : Napoli Ancelotti – Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima della partita di domani contro il Cagliari di Maran. leggi anche —> le probabili formazioni di Serie A Il tecnico ha parlato innanzitutto delle difficoltà della partita: “Il Cagliari gioca molto bene, attacca la profondità ed ha un’anima forte: anche […] L'articolo Napoli, Ancelotti: ...

PSG - Buffon : 'Sono amico di Neymar - è fortissimo. Spiace per Inter e Napoli' : Gianluigi Buffon, portiere del PSG , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Stella Rossa. 'Ho una grande amicizia con Neymar, è in una forma straripante e vuole continuare a stupire. Quando un giocatore così forte ha questa voglia di incidere, ...

A chi piace alimentare gli stereotipi di Napoli : Noi vi portiamo due soldi, molta diffusione sui social, moltissima visibilità nella vetrina del mondo. Ma che cosa ci trattiene dal pensare che così rischiamo sempre di più di fare in modo che questa ...

Ancelotti : «Mi piacerebbe rimanere a lungo a Napoli» : Intervista di Ancelotti alla Gazzetta delloSport, firmata da Walter Veltroni. Intervista incentrata più sul personaggio che sugli aspetti calcistici. Ancelotti ha ripetuto concetti ormai noti a chi lo segue quotidianamente. Ha detto che è una squadra che sa molto dal punto di vista tattico e che si tratta di conoscenze acquisite nel triennio Sarri. Cosa conta in un giocatore «L’intelligenza in un giocatore conta tantissimo. È la cosa ...

Chievo - Pellissier : 'Ounas? Mi piace. In passato non fui io a rifiutare il Napoli' : Voglio godermi ancora questo sport. Mi ritiro? Dipende da come finirà la stagione. Ora voglio provare a fare un'altra impresa e poi ci penseremo. Rifiuto al Napoli ? Non sono stato io a rifiutare. Io ...

Napoli - Ancelotti : 'Cavani? Mi piacerebbe allenarlo. Lo scudetto è un sogno - non un'utopia' : L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti è stato ospite a Radio Kiss Kiss , dove ha parlato a lungo della sua nuova esperienza in azzurro e ha risposto a numerose domande, spaziando fra molti temi " ...

Ancelotti racconta il suo Napoli : «E mi piacerebbe allenare Cavani» : L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Il canto fa gruppo, è la mia seconda passione dopo il calcio. Abbiamo un bellissimo...

Napoli - si cerca una punta : piace Mariano Diaz : Secondo quello che riporta il Corriere dello Sport , il Napoli è ancora alla ricerca di un profilo per rinforzare l'attacco: 'É la Spagna la frontiera più frequentemente superata, sarà per analogie o anche per la presenza di calciatori d'...

Genoa-Napoli - Juric : “Gran dispiacere. Non meritavamo di perdere” : Genoa-Napoli, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Dazn”, Ivan Juric, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della sconfitta interna contro il Napoli: “Non meritavamo di perdere, abbiamo dato tutto. E’ un gran dispiacere, dopo Milano, perdere una partita giocata molto bene”. Genoa-Napoli, Juric: “Perdere su un autogol brucia tanto” Il […] L'articolo ...

Napoli-PSG - Blanc : 'Ancelotti ha migliorato una squadra già forte - mi piacerebbe allenare in Italia' : Blanc ne ha parlato così: "Il girone del PSG è molto difficile " ha spiegato l'ex difensore campione del mondo con la Francia nel 1998 nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport -, ...

Napoli - torna di moda Cavani? "Interesse fa piacere - ma per ora non ci penso" : C'è voglia di crederci. Soprattutto dopo l'apertura fatta da Aurelio De Laurentiis a proposito di un eventuale ritorno di Edinson Cavani. Questione di soldi, ovviamente. Se l'attaccante del Psg ...