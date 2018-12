Volley | Ivan Zaytsev fuori per tre settimane Rientro in Champions League?

oasport

: #NOIconVOI Auguri dallo 'Zar' Ivan @zaytsev stella dell’#Italia Volley e argento alle Olimpiadi di Rio! Detiene un… - Esercito : #NOIconVOI Auguri dallo 'Zar' Ivan @zaytsev stella dell’#Italia Volley e argento alle Olimpiadi di Rio! Detiene un… - zazoomnews : Volley quando torna a giocare Ivan Zaytsev? Lo Zar fermo dopo la pallonata a un occhio - #Volley #quando #torna… - OA_Sport : #volley Quando torna a giocare Ivan Zaytsev? Lo Zar è fermo dopo la pallonata a un occhio, il 2018 è già finito e c… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018)resteràper almeno tre. A dichiararlo è stato Julio Velasco, allenatore di Modena, che in conferenza stampa ha informato in merito alle condizioni fisiche dell’opposto alla vigilia del match contro Castellana Grotte. Lo Zar, vittima di una brutta pallonata al volto in occasione della sfida contro Verona giocata lo scorso 23 dicembre, sarà dunque costretto a rimanere in panchina per le prossime tre partite di SuperLega: contro appunto i pugliesi, ma anche in occasione del derby con Ravenna e della trasferta di Milano. I Canarini dovranno dunque fare a meno del 30enne che attende di ripristinare la piena salute del suo occhio destro.potrebbe dunque tornare in campo il prossimo 16 gennaio per il match dicontro il modesto Karlovarsko ma Julio Velasco, che ha escluso il distacco della retina, ci va cauto: “Aspetto senza ...