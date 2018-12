Blastingnews

: Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dall'1 al 4 gennaio - infoitcultura : Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dall'1 al 4 gennaio - LePassano : Anticipazioni Un Posto Al Sole: Marina in ansia per il futuro dei Cantieri - Cute24h_OMG : Un Posto al Sole, anticipazioni 26 dicembre: Vera persa nel suo vortice di pazzia: -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Lunedì 31 dicembre comincia una nuova settimana ricca di sorprese per i milioni di telespettatori italiani alle prese con le vicende dei protagonisti della longeva soap opera 'UnAl' in onda dal lunedì al venerdì. Centrale sarà la giornata del Capodanno; il giorno di Natale, invece, ha regalato ad Arianna la possibilità di ospitare la piccola Kim. La moglie di Andrea è stata molto contenta di trascorrere del tempo con la bambina abbandonata al Bar Vulcano, ma Giulia vuole mettersi in contatto con i servizi sociali per risolvere la faccenda. Ledelle puntate che vanno fino a venerdì 4 gennaio rivelano che Guido vivrà un Capodanno triste e in solitudine, non smettendo di pensare a Mariella. Il comandante Del Bue deciderà di stare vicino alla donna. Guido non è a conoscenza del fatto che sta per diventare padre per la seconda volta; nel frattempo Mariella comincia ...