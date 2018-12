Bari | domenica al planetario | ultima replica dell' anno per ' Il piccolo principe tra le

Pallavolo – Pvg Bari a caccia di punti salvezza dopo il derby perso a Cerignola : domenica la sfida contro Pvt Crai Radenza Modica : Pharma Volley Giuliani Bari a caccia di importanti punti salvezza : la formazione pugliese affronterà domenica la Pvt Crai Radenza Modica È aperta la caccia ai punti - salvezza in casa Pharma Volley Giuliani Bari , dopo il brutto scivolone a Cerignola . L’ottava giornata nel girone D domenica 2 dicembre ale 17.30 al Palamartino di Bari (in via Napoli 266) mette le ragazze di coach Sarcinella di fronte alle siciliane del Pvt Crai Radenza ...

Volley – Prima trasferta stagionale per PM Asci Potenza : domenica 21 ottobre la sfida contro Asem Bari : Dopo la sconfitta all’esordio contro Il Podio Fasano, la PM Asci Potenza affronterà la Prima trasferta stagionale contro Asem Bari Esordio agrodolce per la PM Asci Potenza che esce sconfitta per 3-0 nella sfida casalinga contro le temibili avversarie de Il Podio Fasano. Le ragazze del duo Telesca-Cameriero non hanno demeritato fronteggiandosi a viso aperto contro un roster molto più esperto e che punta alla promozione diretta in B2, ...