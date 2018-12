Ambiente | un nuovo approccio per monitorare le precipitazioni sugli oceani

Longo esonerato - Baroni nuovo allenatore Frosinone/ Stirpe : 'Paga l'ansia di tutto l'Ambiente' : Il Frosinone ha deciso di esonerare Moreno Longo per affidare la sua panchina a Marco Baroni. Una decisione che arriva dopo 16 partite con 8 punti

Ambiente : online il nuovo portale dell’Alto Adige : “Rispetto a molte altre regioni, l’Alto Adige ha elaborato con grande anticipo una propria strategia a lungo termine per contrastare il cambiamento climatico grazie ad una serie di misure previste dal pacchetto clima 2050, ma in futuro dobbiamo essere ancora piu’ incisivi”. Lo ha detto l’assessore provinciale all’Ambiente, Richard Theiner, presentando il nuovo portale web che, all’indirizzo ...

Ambiente - Piemonte : “Al via il nuovo Piano per la tutela delle acque” : E’ al via in Piemonte il nuovo Piano di tutela delle acque. Il documento e’ stato adottato dalla Giunta regionale di Sergio Chiamparino nella riunione di oggi. La qualita’ delle acque in Piemonte e’ buona nel 55% dei fiumi e dei laghi, una percentuale superiore alla media europea che si attesta sul 43% e lievemente migliore anche rispetto alle altre aree del bacino padano. Questo grazie a un grande lavoro che la Regione ...

Scoperto nuovo ecosistema negli abissi dell’Oceano Pacifico - “un Ambiente estremo e sorprendente” : L’Istituto oceanografico statunitense Schmidt ha Scoperto un nuovo ecosistema, ricco di specie, negli abissi dell’Oceano Pacifico: è generato dalla corrente idrotermale Jaich Maa, a Sud del Golfo della California, a quasi 4 km di profondità. In profondità, camini vulcanici con getti di correnti calde che sfiorano i 290°C creano condizioni ideali per la vita, sia batterica che animale: si possono trovare microrganismi filamentosi, ...

Ricerca scientifica e tecnologica in Ambiente marino : nuovo sistema di cavi sottomarini per IDMAR-KM3NeT : L’INFN e Alcatel Submarine Networks (ASN) hanno firmato un contratto per l’installazione di un’infrastruttura basata su cavi sottomarini per il progetto IDMAR, che prevede la realizzazione di un laboratorio subacqueo multidisciplinare distribuito per la Ricerca scientifica e tecnologica in ambiente marino, ospitato dal progetto KM3NeT, il telescopio per neutrini in fase di costruzione al largo delle coste siciliane, a 3.500 metri di ...

Ambiente : manovra finanziaria - nuovo fondo per i camion taglia smog : Bene il nuovo fondo per i camion taglia smog con l’Italia che punta a ridurre l’inquinamento di più di 1 veicolo commerciale su 2 che non raggiunge nemmeno la classe Euro 4. E’ quanto afferma l’Unione europea delle cooperative Uecoop in relazione alla discussione in corso sulla manovra finanziaria con la presentazione dell’emendamento N. 78.042 che, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, prevede la creazione di un fondo per il ...