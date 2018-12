Niente Tari in bolletta elettrica | nella manovra non c' è

Manovra - bozza del maxi-emendamento : Niente Tari in bolletta - rispunta il Genio per le strade di Roma : L’aula del Senato dovrà aspettare fino a sabato per vedere il testo del maxi emendamento che ridisegna la Manovra. Dalle ultime bozze emergono però novità sui fronti che più hanno fatto discutere negli ultimi giorni. Non trova spazio, per esempio, la proposta di far pagare la Tari attraverso la bolletta elettrica, come prevedeva un emendamento della Lega che limitava comunque questa facoltà ai Comuni in stato di dissesto. E’ stata ...

Elementari - Corsico - Niente pandoro di Natale ai bimbi che non mangiano in mensa : niente pandoro di Natale all'elementare Curiel di Corsico ai bambini che non pagano la mensa, ma portano la schiscetta da casa. Dopo la protesta social di mercoledì, il Comune ha spiegato che si è ...

La relazione tra omicidi volontari e porto d'armi non è per Niente scontata : Rispetto al totale degli omicidi volontari commessi con un'arma da fuoco, soltanto il 5% risulta a carico di detentori autorizzati. Il nostro sistema di controllo dei requisiti psicofisici (il più restrittivo d’Europa) funziona. È questa la notizia che emerge da una ricerca dell’Università La Sapienza di Roma, realizzata da un team coordinato dal professor Paolo De Nardis e intitolata ...

Pd : Niente primarie in Sicilia - nella notte Faraone proclamato segretario : Palermo, 14 dic. (AdnKronos) - niente primarie del Pd in Sicilia, domenica prossima. Dopo il ritiro di uno dei due candidati, Teresa Piccione, nella tarda serata di ieri si è riunita la Commissione regionale per il congresso che ha proclamato l'altro candidato, il 'renziano' Davide Faraone, segretar

Regime Forfettario 2019 - ma Niente Flat Tax! Per ora..

Manovra : carta della famiglia solo per gli italiani - Niente sconti per extracomunitari : niente "carta sconti" per le famiglie di immigrati non comunitari. La commissione Bilancio della Camera, nelle scorse ore, ha dato il via libera alla Manovra e ha conferito ai relatori Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi il mandato di riferire in Aula sul testo (approdato con numerose novità). E così, mentre sono stati rinviati al Senato gli interventi relativi al reddito di cittadinanza ed alla riforma della Legge Fornero sono state approvate, ...

Tari "gonfiata" per errore : Niente rimborsi ai cittadini che pagano di più : Nessun rimborso a chi pagò, per errore, la Tari 'gonfiata' . Aveva già fatto discutere il caso di Milano, come già raccontato dal Giornale nei giorni scorsi. Ma i residenti coinvolti sarebbero gli ...

Dal prossimo anno sarà più conveNiente telefonare in Europa - grazie alla nuova tariffa ridotta : Il Parlamento Europeo ha approvato un nuovo pacchetto di norme sulle telecomunicazioni in Europa, con nuovi limiti per i costi delle telefonate. L'articolo Dal prossimo anno sarà più conveniente telefonare in Europa, grazie alla nuova tariffa ridotta proviene da TuttoAndroid.

Imprese - tariffe Inail tagliate di 600 milioni ma Niente fondi per il bonus bebé : Il governo prova a tendere una mano alle Imprese. Tra gli emendamenti che saranno presentati alla manovra, ci sarà anche un taglio alle tariffe assicurative versate all'Inail. Un taglio...

Rc auto - Niente tariffa unica ma arrivano sconti per la Campania : La politica torna ad affrontare il caro Rc auto ma la tariffa unica per i virtuosi, al momento, non c'è. Nell'ultimo Consiglio dei ministri, lunedì notte, nel decreto fiscale è stato inserito in ...

Economia : sottosegretario Bitonci a 'La Verità' - Niente tagli alle agevolazioni fiscali : Roma, 15 ott 09:22 - , Agenzia Nova, - Massimo Bitonci ha alle spalle una solida storia di leghista, amministratore locale, sindaco di Cittadella e Padova, e parlamentare. Il suo... , Rum,

Lodi - Niente mensa per i figli di oltre 300 famiglie extracomunitarie : polemica contro la sindaca leghista : polemica sul caso delle mense scolastiche di Lodi precluse a oltre 300 famiglie extracomunitarie. Il fatto nasce con il nuovo regolamento, approvato dal Comune a guida Lega, che disciplina i servizi scolastici come mensa e scuolabus. Chi vuole accedere alle agevolazioni tariffarie, infatti, deve presentare la documentazione Isee. Il problema, però, è che agli stranieri viene richiesto in aggiunta un documento del proprio paese ...

