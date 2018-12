Ponte Morandi | Toninelli | Inaugurazione all' inizio del 2020 Ricorso Aspi? Pensano

Chi ricostruirà (e come) il Ponte Morandi : Sarà la cordata formata da Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr a ricostruire il viadotto Polvecera crollato il 14 agosto a Genova. L'ufficializzazione della scelta è arrivata nel pomeriggio con la pubblicazione del decreto numero 19 del commissario straordinario e sindaco di Genova, Marco Bucci. La firma sul progetto, che costerà 202 milioni, è di Renzo Piano a cui è stato chiesto di ...

Ponte Morandi - ricostruzione a Salini-Fincantieri. Costerà 202 milioni. Renzo Piano supervisore : La cordata Salini Impregilo Fincantieri ricostruirà il Ponte Morandi. Alle 17 il commissario straordinario Marco Bucci darà l’annuncio. Il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, ha sottolineato che il Ponte sarà ricostruito «bene e rapidamente, e soprattutto da imprese italiane»...

Il nuovo Ponte Morandi

Ponte Morandi - Toti : con ricostruzione viadotto Genova riparte : Genova, 18 dic., askanews, - 'Dopo il cantiere per la demolizione di Ponte Morandi, ora avanti tutta per la ricostruzione! Altre promesse mantenute nei tempi stabiliti. Così Genova riparte e fa un ...

Genova - è di Renzo Piano il progetto del nuovo viadotto : non si chiamerà più Ponte Morandi : L'opera verrà realizzata entro il dicembre del 2019 dalla cordata composta da Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr per un costo complessivo di circa 220/230 milioni di euro. La struttura utilizzerà “pile” anziché “stralli” "nel rispetto della sensazione di avversione psicologica maturata in città dopo il crollo del Morandi".Continua a leggere

Ponte Morandi : Toninelli - nuova opera sarà ponte verso futuro : Roma, 18 dic. (AdnKronos) - “È un momento molto importante. A una grande azienda privata si affianca l'eccellenza ingegneristica e costruttrice pubblica italiana. Parlo naturalmente di Fincantieri, ma anche di Italferr, impegnata già nella progettazione di viadotti importanti in Italia e nel mondo".

Ponte Morandi : Toti - ricostruzione affidata a eccellenze - rispetteranno tempi : Roma, 18 dic. (AdnKronos) - "Oggi abbiamo questa buona notizia: il commissario Bucci ha firmato il decreto che assegna la ricostruzione del Ponte Morandi" a Impregilo, Italferr e Fincantieri, "tre aziende italiane straordinarie, tre eccellenze", che "crediamo siano in grado di rispettare quei tempi

