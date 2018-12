L' amica geniale | la Rai censura un' altra scena | la nudità integrale di Lila

Storia del nuovo cognome - L'amica geniale 2/ Anticipazioni seconda stagione e boom di ascolti per il finale : Storia del nuovo cognome, L'Amica Geniale 2 già annunciata: le riprese al via in primavera, confermato tutto il cast della serie?

L’amica geniale - Rai 1 censura il nudo integrale di Lila : Martedì sera sono andati in onda su Rai 1 gli ultimi due episodi della serie tv L’Amica Geniale, che ha chiuso la prima stagione con il 30% di share e quasi 7 milioni di spettatori. Un successo che è stato accompagnato però anche dalle polemiche per due scene censurate dalla Rai: dopo quella della violenza sessuale subita da Lenù nel sesto episodio, c’è stato infatti un nuovo caso, con la cancellazione del nudo integrale di Lila ...

L'amica geniale e il sapore della rivoluzione : Alla ricerca di un'occasione per fuggire da quel mondo chiuso in un barattolo, per andare a vedere il mare. Alla fine ciò che resta è una sintesi magica del vissuto delle due amiche nemiche, con il ...

L'amica geniale - la scena di nudo integrale tagliata su Rai1. Ma c'è un modo per vederla : Nell'ultimo episodio de L'Amica Geniale c'è una scena di nudo integrale che è stata censurata da Rai 1 . La scena che è stata tagliata si trova a metà dell'ottavo episodio, poco prima del matrimonio ...

L'amica geniale - trama della seconda stagione : Elena si trasferisce a Pisa : La prima stagione di 'L'Amica Geniale' di Saverio Costanzo ha collezionato numeri decisamente da record. Più di 7 milioni di spettatori si sono sintonizzati su Rai 1 durante ogni puntata trasmessa della serie tv. La trasposizione cinematografica dei romanzi di Elena Ferrante è stata paragonata dal New York Times, nientemeno che alla famosissima serie 'Game of Thrones'. La seconda stagione de 'L'Amica Geniale' è già in cantiere. La conferma della ...

«L’amica Geniale» - ultimo atto : Lila e Lenù - pieno di ascolti tra frustrazione e riscatto : L'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeL'amica geniale*** ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SUL SETTIMO E OTTAVO EPISODIO DELL’AMICA GENIALE *** C’è un momento, nell’ultimo episodio dell’Amica geniale, in cui Lila non riesce più a nascondersi dietro agli abiti costosi e ...

Ascolti tv - L’amica geniale chiude sfiorando i 7 milioni di telespettatori : Chiusura in bellezza per L’amica geniale che vince gli Ascolti della prima serata del 18 dicembre. L’ultimo appuntamento con la fiction di Rai1, diretta da Saverio Costanzo e basata sul primo dei quattro romanzi di Elena Ferrante, ha ottenuto infatti 6.974.000 telespettatori e il 27,73% nel primo episodio, e 6.620.000 con il 33,11% nel secondo. Ascolti tv prime time Molto distante Canale 5 che con il film ‘Una tata ...

Ascolti tv 18 dicembre : L'amica geniale chiude con il record - bene Il Segreto di sera : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, martedì 18 dicembre, caratterizzata dalla messa in onda in prime time della quarta e ultima puntata de L'amica geniale, la fortunatissima serie diretta da Saverio Costanzo, rivelazione dal punto di vista degli Ascolti di questa stagione televisiva con risultati a dir poco sorprendenti. E anche il gran finale di stagione non ha deluso le aspettative, dato che la ...