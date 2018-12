Amianto | gli ultimi processi testimoniano che le aziende non investono abbastanza in

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) di Alessandra Ungaro*Assistiamo neglianni a numerosiper morte di lavoratori che hanno prestato la propria opera manuale o intellettuale presso siti industriali e in cicli di lavorazione caratterizzati da criticità “ambientali”. I reati contestati, che vanno dall’omicidio colposo plurimo al disastro ambientale e sanitario colposo, si basano anche su aspetti peculiari dell’organizzazione interna aziendale. Infatti il rappresentante dell’Ente, provvedendo all’organizzazione dei fattori della produzione per il conseguimento di un utile, non può sottrarsi al dovere di assicurare innanzitutto l’integrità delle energie lavorative fisiche e mentali di cui dispone il dipendente.In particolare, per i casi che hanno comportato esposizione a fibre di, recentemente la Suprema Corte ha analizzato il profilo oggettivo dell’inosservanza delle norme cautelari e ...