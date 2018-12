Inter | potrebbe essere Barella il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo

Inter - Bucchioni : 'Icardi potrebbe essere ceduto al Real Madrid' : Nonostante la vittoria ottenuta ieri contro l'Udinese, con gol vittoria messo a segno da Mauro Icardi su calcio di rigore, continuano i rumors sul futuro dell'Inter e sulla guida tecnica. Al momento al comando c'è Luciano Spalletti, ma a fine stagione non sono esclusi dei cambiamenti visto l'arrivo di Giuseppe Marotta. Quest'ultimo è stato ufficializzato nella giornata di giovedì come nuovo amministratore delegato della società nerazzurra che si ...

Inter - Spalletti in bilico : potrebbe nascere la squadra di Conte e Marotta : In casa Inter si continua a parlare dell'eliminazione in Champions League, arrivata martedì sera dopo il pareggio arrivato in casa, al Meazza, contro il Psv Eindhoven per 1-1. Sul banco degli imputati il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, messo in discussione dopo gli ultimi risultati, con una sola vittoria ottenuta nelle ultime sette partite, contro il Frosinone. L'allenatore è finito al centro delle critiche soprattutto per alcuni cambi, ...

Il motto che l'Inter ignorò potrebbe regalare gli ottavi a Spalletti : Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come per Spalletti potrebbe essere necessario osare qualcosa per staccare il pass del turno successivo. 'Undici dicembre, oggi si fa l'...

Inter – Nel 2019 un clamoroso cambio look? Ecco come potrebbe essere la maglia away [FOTO] : L’Inter pronta a cambiare look nel 2019: Ecco come potrebbe essere la nuova maglia da trasferta per la prossima stagione L’Inter pensa già al futuro: alla vigilia della sfida di Champions League che decreterà il passaggio agli ottavi di finale, sul web circolano voci sulla prossima maglia della squadra nerazzurra. La nuova divisa sarà stravolta, avrà righe diagonali e nuovi colori: ad attirare l’attenzione particolarmente ...

Inter - Milinkovic-Savic potrebbe essere il primo colpo di Marotta : In casa Inter comincia a delinearsi la strategia da attuare nelle prossime sessioni di calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. Lo stesso direttore sportivo, Piero Ausilio, ha dichiarato che si stanno già valutando i possibili rinforzi, soprattutto per la prossima estate quando la società nerazzurra sarà finalmente libera dai paletti imposti dall'Uefa con il fair play finanziario. A gennaio, invece, il ...

Gli UFO potrebbero essere entità biologiche capaci di vivere nello spazio Interstellare : Gli UFO potrebbero essere entità biologiche capaci di vivere nello spazio interstellare E se invece di navi spaziali aliene, alcuni UFO fossero esseri viventi che normalmente popolano il vuoto cosmico? “Zeroid” è il termine generico utilizzato per queste ipotetiche creature che potrebbero abitare i remoti recessi dello spazio interstellare.L’habitat di queste creature sarebbe caratterizzato da temperatura e pressione ...

Inter - Marotta potrebbe avere in mente il colpo Dybala (RUMORS) : La notizia è sicuramente di quelle che faranno discutere, un ennesimo rumors di calciomercato sui nerazzurri, che se andrebbe in porto avrebbe del clamoroso. Ormai, come ben si sa, manca pochissimo all'insediamento di Beppe Marotta in nerazzurro. Il dirigente ex bianconero dovrebbe prendere posto nel suo nuovo ufficio di Milano dopo la partita tra Inter e PSV Eindhoven, valida per la Champions League. I colpi di mercato che la società del gruppo ...

Mercato Juventus - Marotta vorrebbe Dybala all'Inter : la Joya potrebbe dire si' (RUMORS) : Arrivano notizie davvero sorprendenti per quanto riguarda il calcioMercato dell'Inter. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, Beppe Marotta avrebbe intenzione di costruire una squadra molto competitiva e starebbe cercando di mettere a segno alcuni colpi di Mercato di altissimo livello. Come riportato dal "QS", l'ex dirigente della Juventus avrebbe messo nel mirino Paulo Dybala. L'attaccante argentino sarebbe il primo nome nella ...

Inter - Miranda non trova spazio : potrebbe chiedere la cessione a gennaio : In casa Inter comincia a delinearsi la strategia di mercato da attuare nelle prossime sessioni, in particolar modo a gennaio, visto che verrà sicuramente perfezionata la rosa a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Il direttore sportivo, Piero Ausilio, nei giorni scorsi ha affermato che non verranno fatte grosse operazioni ma solo piccoli ritocchi, rinviando a giugno i grandi colpi. Piccoli ritocchi che potrebbero essere legati anche alle ...

Juventus : dubbio Benatia - Bonucci contro l'Inter - in attacco potrebbe esserci un cambio : Questa mattina, la Juve ha continuato la sua marcia di avvicinamento alla partita contro l'Inter. Domani, per i bianconeri sarà già vigilia della sfida contro i nerazzurri e Massimiliano Allegri, prima di scendere in campo per l'allenamento pomeridiano, terrà la classica conferenza stampa pre - gara. Il tecnico livornese risponderà alle domande dei cronisti e chissà che non possa dare qualche indicazione a proposito della formazione che ...

Ozil fa panchina all'Arsenal : l'Inter potrebbe tentare il colpo (RUMORS) : Questa volta il rumors di mercato arriva dall'Inghilterra, e per la precisione dal quotidiano inglese The Sun, il quale vorrebbe Mesut Ozil corteggiato proprio dalla squadra del neo presidente Steven Zhang. Ovviamente, lo precisiamo, si tratta di un'indiscrezione. Proprio il centrocampista dell'Arsenal pare che nella sua squadra abbia, almeno quest'anno, uno scarso minutaggio. Probabilmente nella testa del giocatore starà sicuramente prendendo ...

Un nuovo SplInter Cell potrebbe essere svelato ai The Game Awards : Nell'ultimo anno si è già parlato del possibile nuovo Splinter Cell, eppure non c'è stata alcuna notizia ufficiale di un ritorno di Sam Fisher. Ma le cose potrebbero cambiare prima di quanto pensiamo.Come riporta Comicbook, il fondatore dei The Game Awards, Geoff Keighley, ha condiviso un trailer dedicato allo spettacolo che è previsto per il 7 dicembre.Keighley sottolinea che il trailer non è destinato a stuzzicare la fantasia dei fan, ma ...

Inter - Perisic potrebbe dire addio a fine stagione : La prossima estate l'Inter dovrà effettuare le ultime operazioni entro il 30 giugno per uscire definitivamente dal settlement agreement e così sarà libera dai paletti imposti dalla Uefa con il fair play finanziario. I nerazzurri questa volta, rispetto a quanto successo negli ultimi due anni, decideranno di cedere un big per sistemare i conti. E il giocatore principale candidato a lasciare Milano è l'esterno croato, Ivan Perisic, che non ha ...

La petizione online contro l’articolo 13 (legge europea sul copyright) che potrebbe danneggiare youtube #saveyourInternet : L’articolo 13 fa parte della legislazione europea sul copyright creata con l’intento di tutelare meglio la creatività e permettere ai titolari del copyright di proteggere i propri contenuti online in modo efficace. Noi sosteniamo gli obiettivi dell’articolo 13, ma la versione attuale proposta dal Parlamento europeo potrebbe avere gravi conseguenze non previste che cambierebbero il Web così come tutti lo conosciamo ...