Ecotassa | con il limite a 160 g km si salvano le varianti diesel di Alfa Romeo Giulia

Ecosconto sulle auto : sarà fino a 6mila euro per chi rottama | Ecotassa : salve le utilitarie : Confermato l'incentivo per l'acquisto di auto elettriche ma a fronte della rottamazione di un'auto fino a euro 4 e per l'acquisto di vetture che non costino più di 45mila euro più Iva. Tutti i nuovi numeri previsti dalla Manovra

L'Ecotassa colpisce le auto di lusso. Sconto fino a 6mila euro per quelle meno inquinanti : L'ecotassa resta, ma interesserà soltanto le auto di lusso e i suv, non le vetture di piccola cilindrata come la Fiat Panda. E arriva il bonus per chi acquista macchine con basse emissioni, uno Sconto ...

Dalle pensioni all’Ecotassa : cosa cambia dopo il negoziato con Bruxelles La Ue resta scettica e teme i mercati : Le due misure bandiera, reddito di cittadinanza e quota 100, costeranno 4 miliardi di euro in meno. Ancora da sciogliere il nodo delle imposte sui veicoli più inquinanti per finanziare gli incentivi per quelli a bassa emissione

Ecotassa - Garavaglia : 'Noi della Lega siamo contrari alle tasse' : 'L'Ecotassa? siamo contrari alle tasse. Una cosa normale per la Lega, non è una novità'. Con queste parole il viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia, rispondendo ai cronisti. Sul fatto che la Lega punti a cancellare la misura o a modificarla: 'Non dipende da me', ha risposto l'esponente della Lega entrando a palazzo ...

Manovra - vertice serale per intesa Conte : per il reddito pronti 7 - 1 miliardi Salvini archivia l'Ecotassa : Il premier Giuseppe Conte , i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini , i ministri Giovanni Tria e Riccardo Fraccaro, i sottosegretari all'economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli parteciperanno al vertice sulla Manovra che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe iniziare alle 20 a Palazzo Chigi. Summit fondamentale per definire ...

Manovra - Salvini : 'L'Ecotassa non si farà - non è nel contratto' : Dopo le polemiche sulla tassa per le nuove auto, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha fatto chiarezza, spiegando che "non ci sarà, non c'è nel contratto di governo. Posso dirlo sia a nome mio ...

Ecotassa - Costa : “Nessuna punizione per chi non ha risorse. Orientiamo il mercato con gli sconti” : “Io non parlo di Ecotassa ma di ecosconto. Si tratta di orientare i cittadini ad acquistare con uno sconto robusto, che deve proseguire negli anni, a prendere vetture elettriche che inquinano il meno possibile. Se noi Orientiamo il mercato non ci sarà più bisogno di acquistare altri tipi di vettura. Nessuno vuole punire chi ha piccole macchine o non ha le risorse per poter cambiare vettura. Si tratta anzi di favorire con sconti chi ha ...