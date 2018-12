Salmo si prende i palasport | restando fedele alla | sua | linea | il racconto dell' anteprima

Salmo risponde a Salvini e prende in giro la manifestazione 'Prima gli italiani' : Nuovo capitolo della polemica in atto tra Salmo e il ministro dell'Interno Matteo Salvini, scaturita da un'intervista diffusa a inizio novembre dal noto magazine musicale Rolling Stone durante la quale il rapper aveva voluto prendere nettamente le distanze dalle politiche della Lega in materia di immigrazione. Il cantante aveva spiegato come, secondo il suo punto di vista, – sposato poi dalla maggior parte degli ascoltatori di rap italiano – chi ...