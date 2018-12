E Bruno Vespa presenta il suo libro anche porta a porta

E Bruno Vespa presenta il suo libro porta a porta : Per promuovere il suo ultimo lavoro praticamente va in ogni programma televisivo a disposizione. Gli manca solo il meteo. Ma probablmente ci sta facendo un pensierino

Domenica In - devastante gaffe in diretta con Bruno Vespa : cosa va in onda - Venier imbarazzata : Bruno Vespa oggi 16 dicembre era ospite di Domenica In da Mara Venier . Ma durante la sua partecipazione, la regia ha fatto una clamorosa gaffe. Mara Venier avrebbe voluto omaggiare il suo ospite ...

Bruno Vespa svela il dietro le quinte del governo : 'La guerra di trincea tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio' : Ginacarlo Giorgetti , alla fine 'ha tirato fuori il rospo. Ha preso atto che il Movimento 5 Stelle ha vinto nel Sud perché ha promesso il reddito di cittadinanza e ha detto che un provvedimento ...

Bruno Vespa a reti unificate. Il giro di tutte le tv in ventotto giorni : Rai, Mediaset o La7, per Bruno Vespa non fa differenza. Quando si tratta di promuovere il suo libro ogni rete va bene e ogni programma si adatta alle sue caratteristiche.Il giornalista aquilano ci ricorda puntualmente che il Natale sta arrivando, un po’ come quando i centri commerciali cominciano a piazzare sugli scaffali le prime confezioni di pandoro.prosegui la letturaBruno Vespa a reti unificate. Il giro di tutte le tv in ventotto ...

Porta a Porta 11 dicembre 2018 : Matteo Renzi ospite di Bruno Vespa : Renzi sarà chiamato a rispondere soprattutto sui temi della politica e dell'economia italiana ma anche su immigrazione, reddito di cittadinanza e quant'altro Portato avanti dal Governo 5 Stelle e ...

La prova del cuoco - l'ultimo colpaccio di Elisa Isoardi : ha convinto Bruno Vespa - molto presto... : Una settimana eccezionale, a La prova del cuoco di Elisa Isoardi . Una quattordicesima settimana di messa in onda eccezionale in particolare per gli ospiti del programma di Rai 1, anticipati da TvBlog ...

La prova del cuoco : Anche Massimo Boldi e Bruno Vespa nella giuria della quattordicesima settimana (Anteprima Blogo) : Lunedì 3 dicembre parte la quattordicesima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno di Rai1 che quest'anno ha raggiunto la maggiore età, torna con nuove ricette che spaziano attraverso l'infinito territorio enogastronomico del nostro paese, il tutto guidato da Elisa Isoardi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia di una nuova settimana di programmazione, vi diamo in ...

Bruno Vespa - l'analisi spietata su Salvini e Di Maio : 'Grande confusione. Nuovo governo dopo le europee' : 'Grande è la confusione sotto il cielo. La situazione è eccellente'. Bruno Vespa , con una citazioni di Mao , attacca il governo nel suo editoriale su Il Giorno . La frase, scrive il direttore di ...

Bruno Vespa/ 'Governo M5s-Lega? Cambiamento più forte di quanto non si immaginasse' - Storie Italiane - - IlSussidiario.net : Bruno Vespa ospite di Storie Italiane, il conduttore di Porta a Porta: 'Governo M5s-Lega? Cambiamento più forte di quanto non si immaginasse'.

Bruno Vespa : età - altezza - peso - moglie - figli : Giornalista e scrittore, Bruno Vespa è uno dei volti più famosi della televisione italiana. Dal 1996 la sua trasmissione ”Porta a porta” è il programma di politica, attualità e costume più seguito. Fin dagli esordi il regista è Marco Aleotti mentre tra gli autori ci sono stati sin dalla prima puntata Marco Zavattini e – fino alla sua scomparsa nel 2004 – Giuseppe Breveglieri. Nel corso degli anni, per la sua centralità ...

Bruno Vespa in versione papà si confessa con Caterina Balivo a Vieni da me : Nel corso dell'odierna puntata di Vieni da me , il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo , il conduttore di Porta a Porta Bruno Vespa si è sottoposto all'intervista della cassettiera, ...

Bruno Vespa : “Accarezzo ancora la fontanella di mio figlio Federico di 39 anni e lui ricambia” : Bruno Vespa è stato ospite nella puntata di oggi mercoledì 5 dicembre di Vieni da Me, il programma pomeridiano di RaiUno condotto da Caterina Balivo. Il conduttore di Porta a Porta si è sottoposto “all’intervista della cassettiera” (un momento quotidiano del format), ripercorrendo non solo la sua lunga carriera ma anche svelando il suo lato inedito da genitore. Ha raccontato il padrone di casa del talk show di Rai1: “Sono stato in ...

Bruno Vespa davanti alla cassettiera di Vieni da me oggi su Rai1 (Anteprima Blogo) : Si tratta certamente di uno dei momenti più attesi del programma condotto da Caterina Balivo Vieni da me. Ci riferiamo all'intervista di fronte ad una cassettiera, dove escono, cassetto dopo cassetto, oggetti che sono la partenza di ricordi, situazioni, emozioni, circostanze degli ospiti del programma del pomeriggio di Rai1.oggi ospite di questo momento sarà l'ex direttore del Tg1 Bruno Vespa, per altro molto presente in questo periodo in ...

Matteo Salvini-Luigi Di Maio - la profezia di Bruno Vespa : 'Divorzio dopo il ritorno in Italia di Di Battista' : Li descrive come 'due coniugi che hanno deciso di divorziare, ma fino al momento decisivo si comportano in maniera ineccepibile per evitare l'addebito'. Così Bruno Vespa , nel consueto editoriale del ...