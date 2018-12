Biathlon – Spettacolo azzurro a Hochfilzen | splendido trionfo delle azzurre nella

sportfair

(Di domenica 16 dicembre 2018) L’Italia in rosa è uno: Vittozzi, Runggaldier, Wierer e Sanfilippo trionfanostaffetta diL’Italia in rosa compie un capolavoro a. La staffetta femminile trionfa in Austria, come accadde nel 2015, più o meno con le stesse protagoniste. All’epoca c’era Karin Oberhofer, stavolta è Alexia Runggaldier a rientrare tra le fantastiche quattro, con Federica Sanfilippo che taglia il traguardo davanti alla svedese Oegberg e alla francese Bescond. Nelle gare individuali avevamo dato la dimostrazione di avere la squadra più forte al di là dei podi di Dorothea Wierer e dei piazzamenti di Lisa Vittozzi, la staffetta lo conferma: solo tre errori al tiro (record di giornata), miglior range time complessivo, quarta prestazione sugli sci.Lo staff tecnico italiano sceglie Lisa Vittozzi come prima frazionista e l’azzurra, sempre ...