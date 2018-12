Un allenatore al giorno – Cosmin Contra | la clamorosa rissa con Davids

Un allenatore al giorno – Gigi Radice - mondo del calcio in lutto : lutto nel mondo del calcio, è morto Gigi Radice dopo una lunga malattia. E’ stato l’allenatore dell’ultimo scudetto del Torino, l’unico del dopo Superga nel 1976 ed aveva 83 anni. Può essere considerato uno degli allenatori più innovativi, ha guidato anche Inter, Milan, Bologna, Roma e Fiorentina. La carriera da calciatore ha portato tante gioie con la maglia del Milan, con cui vinse tre scudetti e la Coppa Campioni del 1963, poi passò in ...

Un allenatore al giorno – Giovanni Bucaro - tecnico dell’Avellino : Giovanni Bucaro è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore centrale. Ha giocato oltre che in Serie A anche nelle serie minori. Ha legato il suo nome soprattutto al Foggia, dove ha militato per sei stagioni (dal 1988 al 1996, con le parentesi di Fiorentina, Modena e Bologna), proprio nel miglior periodo della storia del club pugliese che si meritò l’appellativo di “Foggia dei Miracoli” alla guida del tecnico ...

Un allenatore al giorno – Nevio Scala - ex centrocampista : Nevio Scala è un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista. Intrapresa la professione di allenatore, inizia a farsi notare dagli addetti ai lavori nel 1988, quando porta la Reggina in Serie B. L’anno successivo, ancora coi calabresi, sfiora la Serie A perdendola nello spareggio contro la Cremonese. Sostituisce successivamente Vitali sulla panchina del Parma, con cui ottiene la ...

Un allenatore al giorno – Daniele Arrigoni - tante esperienze in panchina : Daniele Arrigoni è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, commissario tecnico delle rappresentative di Lega Pro. Anche suo figlio Leonardo è un calciatore. Dopo una carriera discreta come calciatore (ha infatti giocato anche in Serie A con il Cesena e con l’Udinese), dal 1994 al 1996 è stato l’allenatore del Castel San Pietro Terme Calcio con il quale vince il campionato e si laurea anche Serie ...

Un allenatore al giorno – Luiz Felipe Scolari - ex Chalsea : Luiz Felipe Scolari (Passo Fundo, 9 novembre 1948) è un allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano con cittadinanza italiana, di ruolo difensore. Attualmente allenatore del Palmeiras. Conclusa una modesta carriera da calciatore, si è affermato come allenatore alla guida di prestigiosi club brasiliani come il Grêmio e il Palmeiras con le quali ha vinto la Coppa Libertadores rispettivamente nel 1995 e nel 1999. Due volte commissario ...

Un allenatore al Giorno : Guus Hiddink - tecnico giramondo tra club e nazionali : Guus Hiddink ricoprì il ruolo di vice-Allenatore nel De Graafschap dal 1º luglio 1981 al 30 giugno 1982. Dal 1º luglio 1982 al 30 giugno 1986 è stato vice-Allenatore di Jan Reker al PSV. Il 16 marzo 1987 diventa Allenatore del club biancorosso. Nel 1988 guidò la squadra alla conquista della prima, e finora unica, Coppa dei Campioni della sua storia, sancendo l’entrata del club tra i grandi dei Paesi Bassi insieme ai rivali storici ...

Un allenatore al Giorno : Martin Palermo - è il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia del Boca Juniors : Martín Palermo è un Allenatore di calcio ed ex calciatore argentino, di ruolo attaccante. È il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia del Boca Juniors, con 236 gol complessivi; è altresì al 137º posto nella classifica dei miglior marcatori delle divisioni nazionali, con 250 reti. Il 24 novembre 2012 viene ingaggiato come Allenatore dal Godoy Cruz, Primera División argentina. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...

Un allenatore al Giorno : Massimo Ficcadenti - esperienza pluriennale in Giappone : Massimo Ficcadenti, il 29 dicembre 2013 viene scelto come nuovo Allenatore dell’FC Tokyo, squadra militante nella massima serie del campionato di calcio Giapponese. Dopo due stagioni alla guida della squadra della capitale, nel gennaio 2016 firma per il Sagan Tosu, sempre nella J. League Division 1. Riesce ad ottenere un undicesimo e un ottavo posto, venendo poi esonerato alla sua terza stagione, con la squadra al penultimo posto in ...

Un allenatore al Giorno : David Suazo - esperienza negativa al Brescia : David Suazo poche settimane dopo l’annuncio del ritiro, è divenuto osservatore per il Cagliari. Nel 2014 entra a far parte dello staff tecnico del club isolano come assistente di Ivo Pulga, chiamato a sostituire Diego Lopez nel finale di stagione. Torna a ricoprire lo stesso ruolo nel finale di stagione successiva, questa volta assistendo Gianluca Festa. Nella stagione 2015-2016 siede sulla panchina dei giovanissimi nazionali, ...

Un allenatore al Giorno : Walter Novellino - ha ottenuto 4 promozioni dalla B alla A : Walter Novellino è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista o attaccante. Già calciatore di buon livello nel panorama italiano a cavallo degli anni 1970 e 1980, è stato tra i protagonisti dello «scudetto della stella» del Milan nella stagione 1978-1979. Successivamente ha intrapreso la carriera di allenatore segnalandosi come specialista in promozioni: in particolare, ne ha ottenute quattro in Serie A con ...

Un allenatore al Giorno : Serse Cosmi - cinque promozioni in dieci stagioni poi il Salto in Serie A : Serse Cosmi è nato a Ponte San Giovanni, frazione del comune di Perugia sita a pochi chilometri dal centro urbano. Viene soprannominato l’uomo del fiume che è anche il titolo del libro autobiografico, a quattordici anni è rimasto orfano del padre Antonio, che lo chiamò Serse in onore di Serse Coppi, fratello di Fausto. Sposato con Rosa, ha due figli: Giulia, nata nel 1989, ed Edoardo, nato nel 1992. Diplomato all’ISEF di ...

Un allenatore al Giorno : Lucien Favre - attuale mister del Borussia Dortmund : Lucien Favre nel 1993 intraprese la carriera di Allenatore, alla guida dell’Echallens, sulla cui panchina rimase per due anni. Nel 1997 fu ingaggiato dall’Yverdon, che allenò fino al 2000, quando fu chiamato dal Servette. Dopo un biennio con il club di Ginevra, nel 2003 si trasferì allo Zurigo, diretto fino al 2007. Nel 2007 accettò la chiamata dell’Hertha Berlino che allenò fino all’esonero del 28 settembre 2009. ...

Un allenatore al Giorno : Marco Carrara - importanti esperienze a Barletta : Marco Carrara come Allenatore dopo aver guidato l’Urbino ed il Montevarchi, e svolto il ruolo di vice-Allenatore al Catanzaro, ha allenato il Bellaria Igea Marina nella Serie C2 2006-2007 assumendo l’incarico con la squadra che si trovava all’ultimo posto e conducendola alla salvezza senza passare dai play-out. Nel 2008 torna alla Reggina come Allenatore in seconda. Nel luglio 2010 viene assunto come tecnico ...

L’Uomo del Giorno : Alfio Basile - per due volte allenatore della nazionale Argentina : Alfio Basile è nato a Bahía Blanca, il 1º novembre 1943, è un allenatore di calcio ed ex calciatore argentino. Da calciatore ha vinto 2 campionati argentini (1966 e il Metropolitano 1973), 1 Libertadores (1967) e 1 Intercontinentale (1967). Tra il 1967 e il 1973 è stato convocato dalla nazionale Argentina. Nel 1975 inizia la carriera d’allenatore. In quasi quarant’anni da tecnico, ha allenato 14 squadre differenti e la ...