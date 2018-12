Scuola | Fare Grosseto | ' La politica ripete sempre gli stessi errori'

Il figlio deve fare il presepe vivente - mamma lo manda a Scuola con una pecora-sex toys : La 46enne scozzese Helen Cox ha ammesso di non essersi accorta subito a cosa serviva quella pecora quando l'ha comprata su Amazon. Solo gonfiandola dopo a casa - quando ormai i prof avevano spedito a casa il piccolo Alfie senza farlo partecipare alla rappresentazione - ha capito...Continua a leggere

Si presenta il libro dei liceali albesi che nel 1940 rifiutarono di fare il saluto al duce a Scuola : Venerdì 7 dicembre alle 18,30 , la sala Resistenza del Palazzo comunale di Alba, in provincia di Cuneo, ospita la presentazione del libro "Come stelle nel buio. Quei ragazzi che rifiutarono il saluto ...

L'imam di Terni : "Giusto fare la recita di Natale a Scuola - 'no' a divieti" : L'intervento di Mimoun El Hachmi dopo la polemica sollevata da un assessore comunale per il "no" al presepe imposto da un dirigente scolastico di una scuola primaria per rispettare le altre culture

Concorso Scuola infanzia e primaria - Anief : 'Limiti incomprensibili - faremo ricorsi' : Il Concorso per docenti di scuola dell infanzia e primaria tagliati fuori miriadi di candidati che hanno diritto a partecipare . Lo sottolinea l Anief preannunciando ricorsi alla giustizia ...

Polistena - II edizione del progetto "Fare Scuola fuori dalle aule" : In questi giorni si è conclusa con successo la II edizione del progetto "Fare scuola fuori dalle aule", che ha visto impegnati gli allievi delle classi 4e 5della scuola Primaria, 1 2e 3della scuola ...

Personale ATA : cosa fare in caso di chiusura della Scuola per maltempo : Il Personale ATA è spesso disorientato per le informazioni contrastanti che provengono dall’errata interpretazione delle normative. Specialmente in questi giorni di maltempo, con la chiusura delle scuole disposta dalle regioni interessate da queste perturbazioni, diventa quanto mai importante richiamare le norme di comportamento per il Personale ATA. Al riguardo il sindacato Federata ha emesso una nota chiarificatrice sul suo portale. No ...

La Scuola deve formare il cittadino - non fare progetti. Lettera : Quella cioè di insegnare le abilità di base, si sapersi muovere nel mondo, di dare loro le conoscenze essenziali per affrontare adeguatamente un percorso universitario e poi trovare il lavoro giusto ...

Cremona - timbravano il badge per i colleghi che andavano a fare la spesa : denunciati 9 dipendenti di una Scuola : timbravano il badge per i colleghi che, intanto, pranzavano con amici, facevano la spesa o acquistavano fiori e piante. La Guardia di finanza ha monitorato gli spostamenti di nove dipendenti di una scuola superiore di Cremona e ha certificato atti illeciti contro la pubblica amministrazione: tra i colleghi c’era una sorta di copertura reciproca, per cui chi era nell’istituto “strisciava” il cartellino degli assenti. Per ...

Porta un coltello a Scuola - fermata dagli insegnanti : “Lo uso solo per sniffare cocaina” : Jacey Fay Romano, 18enne americana, è stata fermata dopo non essere riuscita a passare i controlli al metal detector della West Greenville School, a Greenvile, South Carolina. Arrestata e sospesa da scuola.Continua a leggere

Franco Lorenzoni : 'Se la Scuola non è migliore della società cosa ci sta a fare?' : Tutti gli altri Paesi hanno pensato: "C'è la crisi: investiamo in cultura, in scienza, in ricerca". Se sei in crisi la società deve reagire innovando e per innovare c'è bisogno di conoscenza. In ...

Scuola - sul precariato Azzolina (M5S) : ‘Bisogna capire che in 3-4 mesi non si possono fare miracoli’ : La deputata del Movimento Cinque Stelle, Lucia Azzolina, è intervenuta al Movifest di Trecate (Novara), tenutosi nello scorso weekend. L’esponente pentastellata ha avuto modo di parlare di Scuola. Ecco uno stralcio del suo intervento, dove sottolinea, ancora una volta, l’impegno del suo partito per migliorare la drammatica situazione in cui versa la Scuola pubblica italiana. ‘Negli ultimi vent’anni abbiamo fallito ...

Professori al ministro : 'Faremo politica a Scuola. Non quella urlata dei politici - quella vera' : Precisando poi di quale politica si tratta. 'Il punto spiega il docente è che la politica che faccio e che farò non è quella delle tifoserie, dello schierarsi da una qualche parte e cercare di ...

Scuola - Legge di Bilancio 2019 e rinnovo CCNL : ‘Era difficile fare peggio - ci stanno riuscendo’ : Tanti buoni propositi per la Scuola, ogni volta che subentra un nuovo Governo, ma alla fine restano solamente i proclami: ‘I docenti vanno rispettati’, ‘il personale Ata è fondamentale per il buon andamento della Scuola’, e così via. La realtà, però, è che la nota di aggiornamento al Def (Documento di Economia e Finanza) parla di tagli per 150 milioni di euro per il comparto Scuola; per di più zero centesimi per ...