Sci | spaventosa caduta per lo svizzero Gisin | gara interrotta | medico in pista

Allerta Meteo - lo Scirocco scatena la “Tempesta Perfetta” : spaventosa “Squall-Line” pronta ad abbattersi sull’Italia [LIVE] : Allerta Meteo – La furia dello Scirocco sta scatenando una “Tempesta Perfetta” sull’Italia, come l’hanno definita le autorità competenti che hanno attivato lo “Stato di Mobilitazione” della Protezione Civile Nazionale con apposita ordinanza firmata dal premier Conte. La situazione è già critica in molte località per i fiumi in piena e le piogge torrenziali, ma è soprattutto il forte vento di Scirocco a ...