Predator Thronos | la mega-postazione da gaming da 9 999 euro

surface-phone

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Adolfo7622 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - withbird : Acer Thronos: video prova della 'sedia' gaming da 10000 euro | SmartWorld - Mondo3 : RT @tecnogazzetta: Abbiamo toccato con mano il Predator Thronos di @AcerItalia: sarà la postazione definitiva per il gaming? -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Acer annuncia la disponibilità sul mercato dell’acclamatissimoAcer è l’unica azienda a produrre unaspecificatamente progettata per funzionare con un set definito di dispositivi, tra cui tre monitorda 27 pollici, un desktopconfigurato appositamente ed un’intera gamma di accessori in grado di offrire un’esperienza davvero immersiva attraverso il suono, il tatto e le vibrazioni.è un sogno che si realizza per qualsiasi gamer,” ha dichiarato Tiziana Ena, PBU & Marketing Manager di Acer Italia. “L’audio ti avvolge e le vibrazioni prodotte ti immergono letteralmente all’interno del gioco.”Chair Il rivoluzionarioreinventa le postazioniportandole a tutt’altro livello. La sua struttura in acciaio è alta un metro e mezzo e alterna un nero corvino a toni di ...