LIVE Torino-Juventus | Derby in DIRETTA

(Di sabato 15 dicembre 2018) Appuntamento alle 20:30 per il sentitissimodella Mole traallo Stadio Olimpico Grande. I granata, dopo un avvio claudicante, hanno trovato un’ottima condizione che ha permesso loro di risalire fino alla sesta posizione in campionato, in piena lotta per un piazzamento in Europa; i bianconeri sono a 14 vittorie e un pareggio in Serie A (cammino sinora stratosferico) e arrivano dalla clamorosa sconfitta svizzera in Champions contro lo Young Boys per 2-1, fortunatamente inutile ai fini della classifica, visto che gli uomini di Allegri hanno comunque conquistato la vetta, grazie al successo del Valencia ai danni del Manchester United. Nei padroni di casa destano preoccupazioni le condizioni di Iago Falque, in dubbio la sua partecipazione dal 1′ per un lieve affaticamento che potrebbe favorire l’ex Zaza, pronto a prendere il posto dello ...