LICENZIAMENTO PER MATRIMONIO La tutela per sole spose con rischi di discriminazione

Pernigotti : Di Maio - sospesa procedura LICENZIAMENTO fino al 31/12 : Roma, 27 nov. (AdnKronos) - "La strada è lunga e con l'azienda per ora abbiamo concordato di sospendere la procedura fino al 31 dicembre. Successivamente la strada che abbiamo indicato è quella di provare a reindustrializzare il sito di Novi Ligure; per farlo sarà nominato un soggetto terzo che poss

Ghosn perde anche Renault - ma quanti punti oscuri sul LICENZIAMENTO : PECHINO - Che cosa ha fatto Carlos Ghosn? Il giorno dopo l'arresto in Giappone del super manager dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, mentre i titoli delle società continuano a cadere in Borsa e ...

La funzionaria di cui Melania Trump aveva chiesto il LICENZIAMENTO continuerà a lavorare per l’amministrazione Trump ma con un altro incarico : Mira Ricardel, la funzionaria della Casa Bianca di cui Melania Trump aveva pubblicamente chiesto il licenziamento, è stata rimossa dal suo incarico ma continuerà a lavorare per l’amministrazione con un altro incarico (e quindi in un altro edificio). Ricardel era

Jobs act - la Consulta spiega perché ha bocciato l’indennità fissa di LICENZIAMENTO : di Alberto Piccinini * Con sentenza depositata l’8 novembre 2018 n. 194, la Corte costituzionale si è pronunciata sul “contratto a tutele crescenti” di cui al Dlgs. n. 23/2015 – prima e fondamentale creazione del Jobs Act finalizzata a regolamentare i licenziamenti degli assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015 – destrutturandolo nel suo nucleo essenziale. Esso sostanzialmente consisteva nel ...

Confermato il LICENZIAMENTO della mamma con un figlio disabile - per il giudice ha ragione Ikea : La mamma licenziata perché non riusciva a rispettare i turni di lavoro ha perso la sua battaglia contro Ikea. Il giudice del lavoro di Milano ha infatti Confermato il licenziamento di Marica Ricutti. Il provvedimento dell'azienda di cui era dipendente non sarebbe, secondo il giudice discriminatorio, perché "i fatti disciplinarmente rilevanti contestati dalla datrice di lavoro sono pienamente confermati". Subito dopo il ...

Reuters Italia in sciopero contro il LICENZIAMENTO di 16 giornalisti : Reuters Italia annuncia lo sciopero. È quanto si legge nel comunicato diffuso dalla sezione Italiana dell'agenzia di stampa britannica, che definiscono "inaccettabile l'avvio da parte di Reuters News & Media Italia di una procedura di licenziamento collettivo per 16 giornalisti, pari a più di un terzo della redazione Italiana".Una decisione, prosegue ancora nella nota, "incomprensibile anche la motivazione dell' azienda, ...

"Non si può ancorare l'indennità per ingiusto LICENZIAMENTO solo all'anzianità". Consulta boccia un altro pezzo del Jobs Act (confermato dal Dl Dignità) : La Corte costituzionale boccia una norma del Jobs Act poi confermata, pur modificandone il perimetro di intervento, dal decreto Dignità. Si tratta del criterio di determinazione dell'indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato ancorato solo all'anzianità di servizio, che era già previsto dal decreto legislativo 23 del 2015 e che è stato confermato dal decreto del governo in carica. Criterio che ...

LICENZIAMENTO orale : 5 anni di tempo per opporsi - ecco come : Il dipendente che ha subito un Licenziamento orale, senza atto scritto, può agire in giudizio entro 5 anni in luogo dei 60 giorni canonici. Questo il pensiero della Cassazione contenuto nella sentenza n. 25561 del 12 ottobre scorso. La Suprema Corte ha ribadito che in caso di Licenziamento orale il lavoratore può chiedere che il giudice ne dichiari l’inefficacia entro il termine di prescrizione di 5 anni. In questi casi non si applica infatti la ...

Scuola - diplomati magistrale ultime notizie : ATP Torino annulla decreto LICENZIAMENTO PER 4 docenti : Il sindacato Anief rende noto, attraverso la pubblicazione di una nota ufficiale, in merito all’annullamento del decreto di licenziamento per quattro docenti diplomati magistrale immessi in ruolo con riserva e di depennamento dalle Gae di altri diciotto insegnanti, da parte del competente Ambito Territoriale di Torino. diplomati magistrale, ATP Torino annulla decreto di licenziamento per quattro docenti Anief sottolinea con soddisfazione ...