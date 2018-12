Il governo sulla corda | c' è fiducia | l' Unione europea non esageri

Domenica vertice di governo sulla manovra. Sull'ecotassa nessun braccio di ferro : ... i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, il titolare dell'Economia, Giovanni Tria, i sottosegretari Massimo Garavaglia e Laura Castelli, ...

Domenica vertice di governo sulla manovra. Sull'ecotassa nessun braccio di ferro : Domani sera è previsto un vertice a palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, il titolare dell'Economia, Giovanni Tria, i sottosegretari Massimo Garavaglia e Laura Castelli, anche per affrontare alcuni temi dirimenti sulla manovra. Secondo fonti di Palazzo Chigi, sull'ecotassa non c'è alcun braccio di ferro. ...

Trattativa o resa? Diverse letture della politica sulla trattativa tra governo e Commissione Ue : Sale la polemica sulle decisioni del Governo gialloverde per aver accolto, secondo alcuni supinamente, secondo altri con colpevole ritardo, le indicazioni di Bruxelles. Di Maio conferma che reddito di ...

Spread in calo con il passo indietro del governo sul deficit. Fari sulla Bce : MILANO - Ore 8.50. L'arretramento del governo sul deficit previsto per il 2019, che il presidente Conte ha indicato al 2,04% rispetto al 2,4% inizialmente indicato, è ben accolto dagli investitori con ...

Dopo il maxi rogo dell'impianto sulla Salaria lettera del Campidoglio al governo : "Più sorveglianza" : In Italia emerge l'assenza di una diffusa politica industriale dei rifiuti". lettera del Campidoglio: "Più sorveglianza per gli impianti" Il Campidoglio ha inviato al ministro dell'Ambiente, Sergio ...

Manovra - il governo punta sulla Francia per ottenere più flessibilità dalla Ue : In gioco c'è una Manovra che dovrebbe servire alla crescita dell'economia in modo strutturale; così come la necessità dell'Italia di ridurre la stretta dello spread che incrementa i costi di gestione ...

Sondaggi - nuovo calo M5S. Lega stabile. Dai giudizi sulla manovra un segnale preoccupante per il governo : 'I Sondaggi? Lasciano il tempo che trovano', scriveva due giorni fa dal Centro America Alessandro Di Battista in un suo post su Facebook. Un tentativo di rincuorare il Movimento che, da una ...

L'allarme del governo sulla Ue : la procedura non si fermerà : L'alito gelido del fronte del rigore si è sentito di nuovo due giorni fa. Dall'Europa del Nord, e da quella dell'Est, la Commissione di Bruxelles ha ricevuto messaggi ultimativi: o l'Italia delle ...

Pensioni - oggi vertice del governo sulla manovra : Salvini frena su tagli assegni d'oro : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi lunedì 10 dicembre, riguardano il cauto ottimismo del Governo Conte in merito al raggiungimento dell'intesa con Bruxelles sulla manovra finanziaria: l'obiettivo primario è quello di scongiurare l'apertura di una procedura d'infrazione contro l'Italia per deficit eccessivo. L'esecutivo sta lavorando per ridurre il deficit che, per il momento, è fissato al 2,4 per cento del Pil nel 2019 ed in particolare ...

La Camera vota la fiducia al governo sulla manovra : Dall'Italia La Camera vota la fiducia al governo sulla manovra con 330 sì, 219 no e un astenuto. È atteso per domani il via libera definitivo di Montecitorio. Il vicepremier Luigi Di Maio ha detto: “Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, non intende dimettersi. Squadra che vince non si cambia”.

Silvio Berlusconi - l'indiscrezione sulla chiacchierata con Mattarella : 'Se cade il governo - lui...' : La fine del governo Lega-M5s è ormai segnata, secondo Silvio Berlusconi, intervenuto alla manifestazione di Forza Italia all'hotel Ergife di Roma. Una certezza dettata soprattutto da una serie di ...

Manovra - il retroscena sulla drammatica crisi di governo : Di Maio contro Conte - Tria se ne va : Un giochi no al quale il ministro dell'Economia Giovanni Tria non ha più intenzione di partecipare, al punto da essere concretamente tentato di dimettersi. Il presidente della Repubblica Sergio ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Il governo pone la fiducia sulla manovra - 7 dicembre 2018 - - IlSussidiario.net : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Il Governo pone la fiducia sulla manovra, arrestato il direttore finanziario della Huawei , 7 dicembre 2018, .

governo mette fiducia a Camera ma sulla manovra trattativa aperta : Roma, 6 dic., askanews, - Il Governo ha posto la questione di fiducia alla Camera su una legge di bilancio destinata a cambiare profondamente in seconda lettura al Senato. Dal taglio alle pensioni d'...