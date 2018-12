Rifacciamoci gli occhi con il Samsung Galaxy S9 Polaris Blue da oggi in Italia

optimaitalia

: Rifacciamoci gli occhi con il #SamsungGalaxyS9 Polaris Blue da oggi in Italia - GioPao9 : Rifacciamoci gli occhi con il #SamsungGalaxyS9 Polaris Blue da oggi in Italia - OptiMagazine : Rifacciamoci gli occhi con il #SamsungGalaxyS9 Polaris Blue da oggi in Italia - argwntina : RT @modenavolley: Fondamentale e decisivo, Tine Urnaut ha mostrato ancora una volta di essere un tassello insostituibile nella formazione d… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018)Sta facendo il proprio esordio sul mercatono il tanto attesoS9, versione cromatica del top di gamma 2018 che tanto era attesa dalle nostre parti dopo il lancio avvenuto in Asia poche settimane fa (qui trovate alcune informazioni in merito). In un contesto così particolare, occorre dunque condividere coi nostri lettori alcune informazioni preliminari, in modo tale da valutare in modo del tutto consapevole la possibilità di acquistarlo.La disponibilità del prodotto dovrebbe essere già garantita da diversi storeni, compreso quello ufficiale della divisionena, dove al momento risulta disponibile il soloS9da 64 GB. Insomma, nel caso in cui abbiate nel mirino una versione dello smartphone con taglio di memoria più elevato dovrete rivolgervi altrove, fermo restando che14 dicembre avete solo l'imbarazzo ...